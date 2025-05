candidații la prezidențiale au votat. dan la făgăraș, simion însoțit de georgescu și de bodyguarzi

Candidații la alegerile prezidențiale au votat de dimineață. Unul a ales să meargă în provincie, iar celălalt a venit la secție însoțit de gărzi de corp.

Candidatul la alegerile prezidențiale, George Simion, a venit duminică, la ora 08:00, să voteze la secția deschisă la Școala Gimnazială din Mogoșoaia, însoțit de fostul prezidențiabil Călin Georgescu, notează Mediafax. Simion și Georgescu au vrut să facă declarații în secția de votare, la fel cum au făcut și la turul 1. De această dată, un reprezentant al Ministerului de Interne i-a avertizat că nu au voie să facă asta.

George Simion a spus că a votat împotriva nedreptăților făcute poporului român. „Am votat împotriva nedreptăților făcute poporului român, am votat împotriva inechităților și umilințelor la care surorile și frații noștri au fost supuși și aici, în actuale granițe și pretutindeni. Am votat împotriva abuzurilor și împotriva sărăciei, am votat împotriva celor care ne desconsideră pe toți, dar totodată am votat pentru viitorul nostru, care să fie decis doar de români, pentru români și pentru România”, a spus candidatul George Simion.

Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu au fost prezenți la secția de votare și au scandat numele acestuia. Simion și Georgescu au fost însoțit de soțiile lor, dar și bodyguarzi.

Nicușor Dan a votat în orașul lui natal, Făgăraș, la secția amenajată în școala în care a învățat. După vot, Dan a explicat motivul pentru care a venit aici. Înainte de a intra în secție a declarat că și-a mai exprimat acolo opțiunea electorală acum 15 – 20 de ani.

Candidatul a salutat câțiva profesori care îl așteptau în curtea secției de votare. Acestora le-a spus că „nu există două Românii, una a marilor orașe și una a orașelor mici”.

Întrebat, după vot, cu ce gânduri a venit la urne, candidatul a spus: „Cu gândul la mulți oamenii care sunt tăcuți, cinstiți, muncitori și care nu s-au simțit mult timp reprezentați”. „Am votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate și nu una care să aducă aventură și descurajare a investițiilor în România. Am votat pentru o direcție europeană și pentru o colaborare bună cu partenerii noștri europeni și nu pentru o izolare a României. Și am votat pentru o societate în care să reușim să avem dialog și nu una în care să fim dezbinați. Am votat cu speranță pentru că România are oameni – și în România și în diaspora și Republica Moldova – care să construiască România pe care ne-o dorim. Și am ales să votez aici, la Făgăraș, ca să transmitem oamenilor că e important să știm de unde am plecat și pentru că nu trebuie să existe două Românii, una a marilor orașe și una a zonei rurale și a orașelor mici”, a declarat Dan