mesajul președintei consiliului județean sibiu: „am votat pentru copiii mei”

Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a declarat că a votat pentru un drum proeuropean, menționând că acesta a fost, pentru ea, cel mai important vot de până acum.

Președinta CJ Sibiu a declarat că a votat un candidat care crede în democrație, în educație și în muncă cinstită.

„Am votat! Cu emoție. Cu speranță. Cu responsabilitate. Pentru mine, votul de azi este cel mai important vot de până acum. Pentru că miza nu e doar o persoană sau un partid – ci direcția în care merge România. Am votat cu gândul la o Românie a valorilor europene, nu a impulsurilor și a populismului. Am ales un candidat care crede în democrație, în statul de drept, în educație și în munca cinstită. Am votat pentru un drum clar, proeuropean. Pentru copiii mei. Pentru toți cei care vor o țară care merge înainte, cu onestitate și încredere, nu înapoi. Am votat pentru o Românie sigură, stabilă, liberă. Astăzi, fiecare alegere contează!”, a transmis Daniela Cîmpean.