bilanțul lui măldărășanu la final de sezon.”cel mai bun an al sibiului”

După ce FC Hermannstadt a câștigat play-out-ul, deși a pierdut la Botoșani, antrenorul Marius Măldărășanu a tras concluziile la finalul unui sezon sinusoidal.

După ce a piedut miercuri finala Cupei, FC Hermannstadt nu a mai avut energi duminică, la Botoșani, în fața unei echipe care și-a jucat menținerea în Superliga. Botoșani s-a impus cu 2-1 (0-0) și s-a salvat, în timp ce FC Hermannstadt era sigură de câștigarea play-out-ului.

”A fost un meci greu, nu avea cum să fie altfel, ținând cont de miza acestei partide pentru cei de la FC Botoșani. Îi felicit pentru victorie. Noi am făcut aceleași greșeli pe care le-am făcut de la începutul campionatului. Din păcate nu învățăm din ele, chiar dacă se zice că din greșeli înveți. O primă repriză bună făcută de noi, în ciuda terenului. Am avut câteva situații de a marca. După care am făcut două greșeli în repriza secundă, la golurile lor, dar am reușit totuși să revenim în joc. Am avut ocazie o mare să facem 2-2, dar Ianis nu l-a văzut bine pe Chițu, nu i-a pasat în fața porții. Asta e situația, ăsta e fotbalul” spus Măldărășanu la flash-interviu.

Tehnicianul subliniază că a fost cel mai bun an din istoria clubului. ”E o bucurie mai restrânsă, chiar dacă am câștigat play-out-ul. Am jucat și o finală de Cupa României și pot spune că a fost un an foarte bun pentru Hermannstadt. I-am felicitat pe băieți pentru acest parcurs, din moment ce în etapa a 16-a eram pe ultimul loc și puțini ne mai dădeau șanse. Este poate cel mai bun an al acestui club. Mă bucur enorm! Mai departe vom vedea ce se va întâmpla. Urmează vacanța”, a declarat Marius Măldărășanu, la finalul partidei de la Botoșani.