femeie atacată de câini în pădurea dumbrava: „s-au năpustit asupra noastră. câinele meu are răni serioase” (foto)

O sibiancă a trecut prin clipe de coșmar, în weekend, când era la plimbare cu câinele ei în Pădurea Dumbrava, pe un traseu frecventat de o mulțime de oameni. Femeia a fost atacată de mai mulți câini de stână. „S-au năpustit asupra noastră”, povestește aceasta.

Incidentul grav a avut loc sâmbătă, în jurul orei 11:00, pe drumul forestier care străbate Pădurea Dumbrava din Sibiu către Rășinari. „Acest traseu este semnalizat corespunzător cu marcaje pentru piste de biciclete (culoare albastră) și este frecvent utilizat de bicicliști, pietoni și familii cu copii, mai ales în zilele frumoase”, spune Alexandra, femeia atacată de câini.

Atacați de câini pe un traseu popular din Sibiu

Sibianca spune că se afla la plimbare cu câinele ei. Pe traseul amintit, frecventat de o mulțime de sibieni, a dat nas în nas cu o turmă de oi. Și-a dat seama că acestea sunt păzite, cel mai probabil, de câini de stână, astfel că a așteptat până când drumul a părut liber. Doar că, într-o clipă, un câine de talie mare a ieșit din pădure, atacând-o.

„În timpul plimbării mele zilnice împreună cu câinele meu, Hades (ținut în lesă), am fost atacați de mai mulți câini de stână. Inițial, am fost surprinși de apariția unei turme de oi, însă am așteptat liniștiți pe margine până când drumul a părut liber. La scurt timp după ce am reluat traseul, un câine de dimensiuni mari a apărut brusc din pădure și s-a năpustit direct asupra noastră. În ciuda încercărilor mele de a-l alunga, acesta l-a atacat pe Hades, mușcându-l grav. Imediat au apărut și alți cinci câini de la aceeași stână, iar în disperarea de a-mi apăra câinele, am alunecat și am căzut. Hades a suferit răni serioase”, povestește sibianca.

Semnal de alarmă: „Este inadmisibil”

Femeia vrea să tragă un semnal de alarmă, spunând că nu este normal ca astfel de incidente să aibă loc pe un traseu atât de popular.

„Este inadmisibil ca astfel de incidente să se întâmple pe un drum destinat recreerii și circulației publice. Stânele nu ar trebui să aibă acces nestingherit prin pădure, mai ales pe trasee marcate pentru uz public. Este nevoie urgentă de măsuri clare: avertizări vizibile, reguli stricte privind circulația stânelor în aceste zone și o responsabilizare reală a ciobanilor în ceea ce privește câinii agresivi. Mă întreb cât va mai dura până când un copil aflat pe bicicletă, poate în fața părinților, va deveni victima unui astfel de atac. Cât de repede ar putea un părinte să intervină?”, spune femeia.