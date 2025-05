Pentru mulți dintre români, Bitcoin este încă considerat o monedă digitală care a îmbogățit câțiva dintre susținătorii timpurii (de obicei tineri și familiarizați cu internetul). Concepte precum DeFi sau blockchain rămân necunoscute pentru omul de rând, chiar dacă interesul pentru crypto a crescut spectaculos de la boom-ul din 2017. Atunci, Bitcoin era doar un titlu; acum, face parte din conversațiile de zi cu zi, din discuțiile despre investiții și chiar din dezbaterile de la cină. Totuși, cât de profundă este această cunoaștere – și ce mai este de aflat?

Notorietatea Bitcoin a crescut semnificativ din 2017

În 2017, Bitcoin era un mister pentru majoritatea românilor. Era ceva despre care auzeai la știri după o explozie a prețului, apoi era uitat după două săptămâni. Dar acel boom a lăsat o amprentă. I-a făcut pe oameni curioși – suficient de curioși încât să caute pe Google, să urmărească câteva pagini de crypto, sau să întrebe pe cineva mai tânăr cam ce a însemnat totul. Nu înseamnă că toată lumea a devenit peste noapte expert în criptomonede, dar a fost un început. Conversația nu s-a mai oprit cu după acea primă explozie semnificativă.

În prezent, presa din România abordează mai des subiectul criptomonedelor, nu doar în momentele de creștere a prețurilor. Articolele despre reglementări, utilizarea energiei și utilizarea crypto în viața reală sunt tot mai frecvente. Astăzi, chiar și blogurile de lifestyle înregistrează Bitcoin în cadrul trendurilor digitale. De asemenea, tonul lor s-a schimbat, deoarece nimeni nu se mai teme să susțină Bitcoin.

Și acest lucru nu mai este valabil doar pentru cei din domeniul tehnologiei. Studenții, freelancerii, antreprenorii și chiar pensionarii care încep să se familiarizeze cu serviciile bancare online încep să audă despre Bitcoin. Desigur, nu toți se grăbesc să cumpere, dar cunosc cuvântul „Bitcoin”, iar acesta este deja un pas uriaș față de acum câțiva ani. Devine parte din cultura generală, nu doar din cultura nișată a internetului.

Dacă stați de vorbă cu persoane sub 40 de ani – în special în orașe – probabil că acestea au cunoștințe care se ocupă de crypto. Fie că este un prieten care minează, un văr care deține, sau cineva care „a încercat să tranzacționeze”, există o legătură. Această expunere ocazională transformă conceptul de crypto din abstract în ceva despre care merită să înveți.

Nevoia de mai mult conținut crypto în română

Mulți oameni din România vor să învețe despre criptomonede, dar nu toată lumea este dispusă să învețe în engleză. Iar aceasta este o barieră reală – pentru că, chiar dacă ești motivat, este greu să aprofundezi un subiect nou atunci când traduci fiecare propoziție din capul tău. Este nevoie de educație în domeniul criptomonedelor; iar problema lingvistică o face mai dificilă decât ar trebui să fie.

Cu toate acestea, lucrurile s-au îmbunătățit. Există mult mai multe materiale în limba română acum decât în urmă cu câțiva ani. Puteți găsi videoclipuri explicative, postări pe bloguri și grupuri Telegram care apar peste tot. Calitatea variază, desigur, dar volumul este în continuă creștere.

Și totuși, obiceiul de a căuta în limba engleză rămâne în picioare. Chiar și românii care vorbesc engleza ocazional vor tasta de obicei „Bitcoin price” pe Google în loc de ceva de genul „preț bitcoin”. Este pur și simplu modul în care oamenii au învățat să studieze crypto: prin accesarea implicită de conținut global.

Engleza este limba principală pentru documentația oficială, whitepapers și actualizările de platformă. Deci, este firesc ca oricine cunoaște limba engleză să facă acest lucru. La urma urmei, de ce să nu folosești documentul în forma originală? Nu ar fi indicat să depinzi de competența unor traducători pe care nici măcar nu îi cunoștii.

Pentru a ajuta cu adevărat publicul român să înțeleagă mai bine criptomonedele, ar trebui să existe investiții suplimentare în platforme educaționale complete, cursuri video și ghiduri de utilizare în limba locală.

Percepția generală de schemă de îmbogățire rapidă

În ciuda prezenței de zece ani a Bitcoin-ului, mulți români îl consideră mai degrabă un bilet de loterie pentru câștiguri rapide decât ca pe un sistem financiar. Există convingerea că, dacă nu ai investit devreme, ai pierdut. Această mentalitate îi descurajează pe oameni să învețe despre modul său de funcționare, deoarece ei condiționează succesul pe baza norocului în loc de strategie.

Pe rețelele de socializare, atunci când Bitcoin are o creștere bruscă, apar mesaje care spun: „Dacă aș fi cumpărat în 2012”. Forumurile românești și grupurile de Facebook sunt asaltate de întrebări dacă este „prea târziu” să investești, tratând Bitcoin ca pe o ofertă de Black Friday. Discuțiile se învârt adesea în jurul predicțiilor de preț și a profiturilor rapide, neglijând strategiile pe termen lung sau aspectele tehnice.

Influencerii accentuează deseori recompensele incitante ale afacerilor lor, dar tind să treacă cu vederea riscurile asociate. Aceștia prezintă grafice atrăgătoare și profituri impresionante, dar rareori intră în discuții despre ciclurile pieței sau despre diversitatea activelor financiare implicate. Ca urmare, această perspectivă tinde să întărească convingerea că monedele digitale sunt fie o oportunitate incredibilă, fie o escrocherie totală, lăsând puțin loc pentru o înțelegere nuanțată între cele două.

Unii oameni vor să își testeze norocul, dar alții vor să considere Bitcoin drept o investiție reală, nu un joc de noroc. Din nou, nimeni nu consideră că investiția în Bitcoin este un joc de noroc, dar am minți dacă am afirma că nu aceasta este reputația pe care o are în rândul multor potențiali investitori.

Sigur, românii știu mai multe despre Bitcoin decât înainte, dar mai au încă atât de multe de învățat, iar procesul nu merge atât de lin cum ar putea. Totuși, cu mai multe resurse și mai multe victorii mici, statusul cunoașterii Bitcoin ar putea trece în curând de la recunoaștere la conștientizare.