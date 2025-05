președinta cj sibiu condamnă ororile de la centrul speranța: „locul abuzatorilor nu este lângă oameni vulnerabili”

Președinta Consiliului Județean (CJ) Sibiu a condamnat ferm abuzurile de la Centrul de Plasament „Speranța”, unde sunt instituționalizată copii cu dizabilități.

Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu, s-a arătat profund îngrijorată și revoltată de situația semnalată în spațiul public la Centrul „Speranța” din Sibiu.

„Cu profundă îngrijorare și revoltă am urmărit imaginile apărute în spațiul public, care arată agresiuni asupra unor copii din Centrul „Speranța” din Sibiu. Ca om, ca mamă și ca președinte al Consiliului Județean Sibiu, afirm clar și răspicat: nu voi accepta niciodată violența, neglijența sau incompetența în instituțiile aflate sub autoritatea noastră! Un astfel de comportament este absolut intolerabil. Faptul că astfel de incidente mai pot apărea, chiar și izolat, este inacceptabil. Copiii și toate persoanele aflate în grija sistemului public de protecție au dreptul la respect, compasiune și siguranță”, a transmis Daniela Cîmpean.

Șefa CJ Sibiu a precizat că nu va tolera astfel de abuzuri, iar persoanele vinovate trebuie demise și trase la răspundere.

„Încă de la apariția imaginilor, am fost în permanent contact cu conducerea DGASPC Sibiu, care a reacționat prompt, a deschis propria anchetă și a sesizat toate instituțiile abilitate pentru a lua primele măsuri, în conformitate cu legea. Am cerut toleranță zero față de abuzuri, iar acest lucru înseamnă, fără echivoc, demiterea și tragerea la răspundere a celor vinovați. Locul abuzatorilor nu este lângă oameni vulnerabili. Ei trebuie să plece”, a precizat Cîmpean.

Ea îi îndeamnă pe sibieni să reclame abuzurile atunci când află despre ele pentru a fi luate măsuri urgente. „Fac un apel sincer către toți oamenii de bună credință care au cunoștință de comportamente abuzive în sistemul de protecție socială: vă rugăm să ne semnalați aceste situații! Avem datoria morală și legală să protejăm pe cei mai fragili dintre noi, iar implicarea comunității este esențială. Consiliul Județean Sibiu, împreună cu DGASPC, va continua să acționeze ferm și transparent, pentru ca fiecare copil și fiecare persoană din sistemul social să fie tratată cu demnitate”, a spus șefa CJ Sibiu.

Puteți semnala orice abuz aici: https://www.cjsibiu.ro/scrie-avertizorului-de-integritate/

