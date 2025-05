tatăl unuia dintre copiii maltratați la un centru de plasament din sibiu: „o să fac plângeri peste tot”

Mai multe imagini tulburătoare, care au apărut marți în spațiu public, au determinat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) să facă verificări la Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități „Speranța” din Sibiu.

În imaginile publicate de Ziua Online apar copii cu dizabilități, internați în centrul de recuperare „Speranța”, bătuți și tratați absolut inuman de angajatele centrului. Tatăl unuia dintre copiii care apar în filmări a luat legătura cu Ora de Sibiu, spunând că a aflat despre această situație din presă. (VEZI FILMAREA AICI)

„Copilul meu a este cel din filmări, cel trântit pe pavaj și împins pe hol. Acesta e al cincilea an de când Antonio e acolo. Copilul nu are discernământ, are retard sever și autism, nu ar fi avut cum să ne spună ce i se întâmplă. A făcut 17 ani acum recent, dar are comportament de copil”, spune tatăl unuia dintre minorii bătuți în centrul de plasament.

Părinții băiatului nu mai locuiesc în Sibiu și au fost șocați când au văzut imaginile. Nimeni nu a luat legătura cu ei cu privire la acest incident.

„Noi ne-am mutat din Sibiu la Târgu Mureș și am văzut acum imaginile la dumneavoastră. Soția a văzut prima imaginile și a sunat la DGASPC. Toți au zis că cel din imagini nu e copilul nostru. Dar el e. Noi ne cunoaștem copilul, în curte se vede cum îl trântește, îi știm reacțiile, îi știm mișcările, i-am văzut urma de pe mână pe care și-o face când se mușcă singur”, mai spune tatăl băiatului.

Părinții copilului vor veni în Sibiu și sunt pregătiți să depună plângeri. „Vrem să se ia măsuri! Nu te poți comporta așa cu un copil cu dizabilități. O să fac plângeri peste tot, inclusiv la poliție”, a adăugat acesta.