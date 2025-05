povestea adolescentei care pune sibiul pe hartă la competițiile ecvestre. stephanie: „un drum greu, dar frumos” (foto)

La doar 17 ani, Stephanie Dengel, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu, reușește să îmbine cu grație două lumi aparent opuse: rigurozitatea școlii și adrenalina competițiilor ecvestre. Sportivă legitimată la CSM Sibiu și membră a Centrului de Echitație Hermannstadt Mountain Horses, Steffi, așa cum îi spun prietenii, își trăiește visul cu pasiune, determinare și o dragoste profundă pentru cai.

Weekendul trecut, Șteffi și armăsarul Karlos Z, în vârstă de doar 6 ani, au reprezentat România la prestigiosul concurs internațional Wea Working Equitation Austria, desfășurat la Pferdesportzentrum Stadl-Paura. La clasa L – Juniori, tânăra sibiancă s-a clasat pe un meritoriu loc 4, impresionând juriul prin eleganță, stăpânire și o conexiune remarcabilă cu partenerul ei ecvestru.

Performanța vine sub îndrumarea unor profesioniști recunoscuți în domeniu: Mihai Maldea, antrenorul lotului național de Working Equitation România, și Matieș Bogdan, antrenor și coordonator al centrului din Sibiu.

Un vis început pe un… măgar

Stephanie vorbește despre cum s-a născut pasiunea pentru cai și dorința de a participa la concursurile de prestigiu atât din țară, cât și din străinătate. „Pasiunea mea pentru cai a început din copilărie. La 5-6 ani, într-o drumeție, m-au pus pe un măgar și am zis că vreau să călăresc”, povestește Stephanie zâmbind.

În clasa pregătitoare, a aflat că prietenele ei mergeau la echitație, așa că a început și ea, din curiozitate. În timp, pasiunea s-a transformat în dorință de performanță. „Am început serios în 2018. Voiam să știu să sar un gard, să galopez. Cum am crescut eu, a crescut și visul meu. A fost un drum greu, dar frumos, construit cu oameni care m-au susținut și m-au format”, a spus tânăra.

O sportivă fără cal propriu, o raritate în lumea ecvestră

Spre deosebire de mulți sportivi, Șteffi nu deține un cal propriu, dar acest lucru nu o împieică să urce pe podiumul concursurilor internaționale. Lucrează însă cu mai mulți cai de la zero, ceea ce în lumea ecvestră de performanță e o raritate. „Nu am avut șansa să am propriul cal. Lucrez cu armăsari precum Karlos Z, și Castillian Z, cu care am crescut pas cu pas. Am câștigat alături de ei Cupa României și Cupa Federației la Working Equitation. Asta m-a format enorm”, a povestit aceasta.

Pe lângă școală, Steffi este și antrenoare la club, participă la competiții, se ocupă de pregătirea cailor tineri și este ghid ecvestru pentru ture montane, atât pentru începători cât și pentru avansați. „Am învățat de mică să-mi organizez programul. Sunt premiantă în fiecare an și îmi fac mereu timp să învăț și să călăresc. Îmi place să lucrez cu oamenii și cu caii”, spune Stephanie.

Campionatul European bate la ușă

Pasiunea și munca ei au fost recunoscute și la nivel internațional. De-a lungul anilor, tânăra sportivă a obținut numeroase premii și distincții, atât în competiții naționale, cât și pe plan internațional. Steffi și Karlos Z vor participa în august 2025 la Campionatul European de Working Equitation pentru Juniori și Tineret, în Franța. Un vis devenit realitate. „Pentru mine, totul a început din dragoste față de cai. Cred că mulți sportivi uită asta pe parcurs. E important să nu uiți de ce ai început. Dacă iubești caii, ai răbdare, muncești și rămâi sincer cu tine, rezultatele vin”, a mărturisit Steffi.