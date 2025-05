fostul polițist marian răduinea a fost reținut. oamenii legii i-au percheziționat casa

Fostul polițist Marian Răduinea a fost adus joi dimineață la audieri. În cursul după-amiezii, el a fost reținut. Răduinea este cercetat pentru infracțiuni în formă continuată.

Locuința lui Marian Răduinea a fost percheziționată joi dimineață, el fiind adus apoi la audieri.

„La data de 22 mai a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, au efectuat o percheziție domiciliară, în municipiul Sibiu, pentru documentarea activității infracționale a unei persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de fals informatic sub forma instigării, în formă continuată (5 acte materiale), respectiv înșelăciune sub forma instigării, în formă continuată (5 acte materiale). Un sibian, în vârstă de 48 de ani, a fost reținut”, informează Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

VEZI AICI VIDEO CÂND E ADUS LA AUDIERI

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada ianuarie – aprilie 2024, Răduinea ar fi determinat o altă persoană să obțină un număr de 5 polițe de asigurare auto obligatorie RCA prin implementarea, pe un site de profil, a unor date informatice nereale de identificare ale vehiculelor ce urmau a fi asigurate, cu scopul de a plăti prime de asigurare modice în raport cu tipul/marca/modelul vehiculului asigurat. Prin acest mod de operare, Răduinea ar fi obținut foloase materiale injuste atât pentru sine, pentru cealaltă persoană, cât și pentru beneficiarul poliței RCA, constând în diferențele de bani dintre primele de asigurare plătite și primele de asigurare corespunzătoare categoriilor din care fac parte vehiculele asigurate. Prejudiciul creat prin aceste mijloace este de 31.804 lei.

În urma percheziției domiciliare efectuate, au fost ridicate mai multe telefoane mobile, medii de stocare, documente și înscrisuri.

În baza probatoriului administrat în cauză, polițiștii au luat măsura reținerii fostului polițist pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat unității de parchet competente în vederea aplicării unei măsuri preventive. Cercetările sunt continuate la nivelul Poliției Municipiului Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.