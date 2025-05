poarta maratonului internațional sibiu 2025 – artă, comunitate și apartenență

Punct de plecare și loc de întoarcere, simbol al emoției și al reușitei, PoaARTa Maratonului Internațional Sibiu capătă, la fiecare ediție, un nou sens, nu doar logistic, ci și artistic și simbolic. În 2025, PoARTa MIS reprezintă o intervenție vizuală semnată de artista Tuan Nini și curatoriată de Iris Ordean, care invită privitorii la reflecție, dialog și celebrarea diversității.

În centrul orașului, în Piața Mare, PoARTa își așteaptă în 24 – 25 mai nu doar alergătorii, ci și întreaga comunitate. Este o lucrare colectivă în esență, pentru că reflectă valorile care unesc Sibiul: solidaritate, apartenență și bucuria de a fi împreună.

„Dimensiunea artistică a Maratonului Internațional Sibiu este felul nostru de a spune că binele se poate construi frumos. An de an, integrăm artiști contemporani în eveniment – fie în expoziția cauzelor, fie prin reinterpretarea simbolurilor vizuale ale Maratonului. PoARTa devine, astfel, un spațiu de întâlnire între emoție, comunitate și creativitate.” — Ana Bugneriu, Directoare Executivă, Fundația Comunitară Sibiu

Curatoarea proiectului, Iris Ordean, a văzut în PoARTa o oportunitate de a transforma locul de start/sosire într-un spațiu de apartenență comună: „Adevărata forță a unei comunități nu stă doar în coexistență, ci în angajamentul de a construi spații comune, bazate pe dialog, empatie și solidaritate. Prin artă, creăm practici ale conviețuirii – iar orașe ca Sibiul, prin intimitatea lor, oferă contextul ideal pentru ca aceste legături să prindă viață”.

Pentru ediția din acest an, artista invitată este Tuan Nini, o ilustratoare de origine malaeziană stabilită la București, cunoscută pentru lucrările sale luminoase și accesibile, expuse și recunoscute internațional. Ilustrațiile sale transformă poarta într-un colaj vizual jucăuș, prietenos, populat cu personaje diverse – o invitație la bucurie și observare atentă.

,,Este o onoare incredibilă să fi primit șansa de a face parte din ceva atât de semnificativ precum Maratonul Internațional Sibiu. Cea de-a 14-a ediție este una deosebită —nu este definită de o afirmație sau un îndemn, așa cum este obișnuit pentru teme sau slogane, ci de o întrebare: Cine suntem noi?

Această întrebare invită la reflecție. Le oferă oamenilor ocazia să se oprească puțin și să observe ce se întâmplă în jurul lor în timpul Maratonului—un loc unde oameni din toate categoriile sociale se reunesc, fie ca alergători, fie în numeroasele roluri esențiale care ajută la buna desfășurare a evenimentului. Este un moment în care orașul prinde viață, primind cu brațele deschise mii de oaspeți din diverse medii.

Maratonul este, de asemenea, o sărbătoare, iar eu am dorit să surprind această energie și acest spirit de diversitate în lucrarea pe care am creat-o pentru proiectul poARTa. M-am simțit extrem de norocoasă să am sprijinul și încrederea curatoarei și a echipei organizatorilor, care mi-au oferit oportunitatea de a contribui cu lucrarea mea la un simbol important al evenimentului: poarta de pornire și sosire.

Sibiul își sărbătorește oamenii și oaspeții, uniți de o cauză comună. Sunt mândră să fac parte din ea, prin lucrarea artistică expusă acum în inima Pieței Centrale din Sibiu, pe toată durata săptămânii Maratonului” – Tuan Nini.

Tuan Nini este o artistă vizuală care lucrează în medii diverse, creând ilustrație, benzi desenate și animație. Munca ei ca ilustratoare a fost recunoscută de Romanian Design Week și Society of Illustrators din New York, iar ca regizoare de animație, de Pictoplasma Berlin. Este într-o continuă evoluție în ceea ce privește mediul și stilul, însă pasiunea ei principală rămâne comunicarea vizuală. Își dorește ca lucrările pe care alege să le împărtășească lumii să aducă ceva pozitiv privitorului.

Această intenție stă la baza abordării sale, în special atunci când creează artă pentru evenimente publice precum conferința Power of Storytelling sau Festivalul Internațional de Film de Animație Animest.

PoARTa va rămâne instalată în Piața Mare pe tot parcursul săptămânii Maratonului, oferind sibienilor și vizitatorilor orașului o experiență artistică la intersecția dintre sport, comunitate și solidaritate.

Maratonul Internațional Sibiu, organizat de Fundația Comunitară Sibiu în parteneriat cu Clubul Sportiv Comunitar Sibiu, este cel mai mare eveniment filantropic sportiv din România, acţiune cofinanţată de Primăria Municipiului Sibiu, prin Agenda Sportivă. MIS este mai mult decât un eveniment sportiv – este o platformă care adună oameni din toată lumea pentru a sprijini cauze importante și pentru a transforma Sibiul într-un centru al solidarității și al sportului pentru toți.

Ediția 2025 a evenimentului este posibilă datorită partenerului principal, MultiversX & xMoney și partenerilor de cursă: Continental, Joyson Safety Systems, Wenglor, GLS, Bilstein, IFM, Siemens, Playtopia, Colt, Scandia, SAM Transport, Agile Freaks, Algeco, Reasig, Rock FM și ODU.



Despre Maratonul Internațional Sibiu

La ediția din 2024 a Maratonului Internațional Sibiu au fost finanțate 51 de proiecte, pentru care s-au strâns 1.336.124 lei. Pentru aceste cauze s-au pus în mișcare 8.953 de alergători, adulți și copii, care au fost susținuți de 8.942 de susținători. De-a lungul edițiilor de până acum, prin intermediul maratonului s-au pus pe picioare 383 de proiecte diverse: construcția unui refugiu alpin, protejarea berzelor albe, cursuri de educație arhitecturală, muzicală sau chiar civică, renovarea și dotarea bibliotecilor și curților școlilor – inclusiv din mediul rural, amenajarea de săli polisenzoriale, repararea unei sinagogi, echipamente medicale pentru animale sălbatice rănite, prevenția bolilor neurodegenerative, sterilizarea câinilor și pisicilor fără stăpân, activități cu și pentru persoanele cu dizabilități, achiziția de echipamente medicale etc. pentru care din comunitate s-a strâns suma de 5.810.272 lei.



Maratonul Internațional Sibiu este cea mai mare mișcare prin care dăm viteză binelui, aducând anual alergători din întreaga țară și din străinătate. Evenimentul contribuie la consolidarea Sibiului ca un simbol al solidarității și al sportului pentru toți, dar și la realizarea viziunii Fundației Comunitare Sibiu: crearea unei comunități vibrante, în care fiecare se simte acasă și își găsește locul. Un loc unde diversitatea devine forța noastră iar spiritul de solidaritate ne face mai puternici. O comunitate vie, din care n-ai mai pleca.

Mai multe detalii pe www.maratonsibiu.ro.