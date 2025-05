s-a semnat finanțarea pentru reabilitarea ultimei clădiri medicale de la spitalul județean sibiu

Prezentă la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a semnat, alături de ministrul Attila Cseke, contractul prin care administrația județeană a obținut fonduri nerambursabile destinate consolidării și reabilitării Secției „Medicale”.

„Este un moment important pentru sistemul public de sănătate al județului Sibiu întrucât, începând de astăzi, avem asigurată finanțarea pentru singura clădire nereabilitată, cu saloane, săli de tratament și cabinete medicale, din cadrul „Județeanului”. Pentru mine si echipa Consiliului Județean, acest moment are o încărcătură specială pentru că se raportează la un spațiu unde, zilnic, oameni suferinzi primesc îngrijire. Aici, fiecare pereche de ochi care caută alinare merită cele mai bune condiții. Nu a fost un drum simplu: am căutat soluții, am căutat surse de finanțare și, acolo unde n-a fost suficient, am completat din bugetul județului. Am crezut de la început că modernizarea sistemului public de sănătate nu e doar o datorie administrativă, ci o obligație morală. Și rămânem fideli acestui principiu”, a transmis Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Valoarea noului contract de finanțare semnat joi, 22 mai ac, este de 84.131.136,06 lei cu TVA, din care valoarea eligibilă (nerambursabilă) este de 79.524.694,70 lei cu TVA, iar contribuția din bugetul local al județului Sibiu este de 4.606.441,36 lei cu TVA.

Clădirea în care funcționează Secțiile „Medicală I și II”, a fost construită la 1857, în vremea Imperiului Austro-Ungar, piatra de temelie fiind așezată de însuși împăratul Franz Joseph I.

Potrivit documentațiilor, clădirea va fi consolidată seismic, va fi extins puțul lifturilor pentru accesul cu targa și al persoanelor cu dizabilități, acoperișul și tâmplăria înlocuite, planșeele termoizolate, iar finisajele interioare refăcute.

În perioada imediată vor fi achiziționate serviciile de proiectare tehnică, etapă care va fi urmată de organizarea licitației pentru desemnarea constructorului.

„Nu doar clădirile „Județeanului” au fost vizate de ample investiții, ci și cele din celelalte două mari spitale pe care le coordonăm: la „TBC” toate spațiile medicale au fost modernizate, iar la „Psihiatrie”, pe lângă cele deja reabilitate, avem în lucru alte cinci pavilioane. Pentru noi, modernizarea sistemului public de sănătate a fost întotdeauna un angajament profund față de sibieni. Și da, știm și spunem tuturor: sibienii merită un spital nou și modern – și știm cât de mult este așteptat acel proiect. Chiar dacă au fost obstacole care nu au depins de noi, nu ne-am oprit. Am făcut tot ce a ținut de noi. Și, mai ales, am acționat pentru prezent. Pentru pacienții de azi. Pentru medicii care își fac datoria în clădiri vechi, dar cu suflet mare. Reabilitarea ultimei clădiri medicale din Spitalul Județean, dar si a celorlalte clădiri din cele trei spitale pe care le avem, înseamnă respect față de oameni și grija de a nu lăsa nicio zi să treacă fără să facem ceva concret pentru sănătate”, a mai precizat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.