anunț important la csc șelimbăr. vizează toți jucătorii din lot (video)

CSC 1599 Șelimbăr s-a menținut în Liga 2, iar antrenorul principal Ioan Luca anunță că nu va renunța la niciun jucător care a pus umărul la reușitele din sezonul precedent.

Ioan Luca a anunțat public că nu vrea să renunțe la niciun ”călăreț roșu”, iar de la echipă pot pleca doar jucătorii care își doresc acest lucru. Obiectivul pentru sezonul următor al eșalonului secund va fi clasarea pe un loc fără griji.

”Le-am promis jucătorilor în primăvară că noi nu vom renunța la niciunul dintre ei dacă ne salvăm de la retrogradare, pot să plece doar dacă ei îi doresc asta și se duc la mai bine. Eu îmi doresc să continuăm cu toți jucătorii care au fost în partea a doua a sezonului și vedem ce mai trebuie să aducem. Cu siguranță, trebuie să aducem pe poziția de Under născuți până în 2007, acolo îl avem doar pe portarul Cadar. Apoi, vom vedea ce jucători trebuie să aducem pe pozițiile unde rămânem descoperiți. Pentru sezonul viitor ne dorim să nu mai trecem prin emoțiile prin care am trecut anul acesta, pentru că a fost un stres mare, etapă de etapă a fost presiune. Mi-aș dori să ne identificăm cu Șelimbăr, să aducem mai multă lume la stadion, la Cisnădie sau unde o să jucăm ” a anunțat Ioan Luca, într-un interviu acordat pentru pagina oficială a clubului.

Tenicianul a analizat evoluțiile fiului său, Alex Luca, jucător care aparține de FC Hermannstadt. ”Ca antrenor, consider că Alex a venit mult schimbat în bine de la Hermannstadt, cred că a adus un plus la echipă, știu cât de serios este, sunt convins că poate să prograseze mult mai mult. Din punct de vedere al tatălui, el a fost cel mai bun din echipă, de departe. Sunt convins că o să reușească, pentru că își dorește și muncește mult că să reușească.”

”Nu era timp de greșeli”

Ioan Luca a revenit pe bancă după 4 ani în care ieșise din antenorat și se axase pe funcția de director sportiv. ”Eu veneam după o perioadă în care nu mai antrenasem de 3-4 ani de zile și îmi propusesem să nu mai antrenez. Dar a plecat Șumi, nu era nimeni la club cu licența A, a venit domnul primar și mi-a spus în primă fază să rămân până în iarnă. Mi-a fost teamă de cele 4 etape, mă gândeam că nu reușim să adunăm puncte și ne facem de rușine. A fost un stres, o presiune mare, în iarnă mi s-a propus să continuăm până în vară. Au venit jucători care și-au dorit să plece de la echipă, împreună cu tot stafful, am stat toți la masă, am analizat și am încercat să punctăm ce jucători aducem care să ne ajute. Erau meciuri foarte puține, nu aveam timp să facem greșeli în transferuri și în jocurile care au rămas și era important ce aducem să ne ajute din primul până în ultimul meci. Am fost sigur că orice meci este foarte important, orice meci poate să fie decisiv și de aceea, împreună cu toți colegii am luat hotărâri în privința tuturor jucătorilor, programului de pregătire, meciuri amicale, tot ce a fost” a povestit Ioan Luca.

Staff-ul tehnic al echipei CSC Șelimbăr a fost compus din Ioan Luca (antrenor principal), Bogdan Vișa (antrenor secund), George Păun (antrenor cu portarii), Tudor Stoian (preparator fizic), Claudiu Kucinski( (analist video) și Ruben Vecerdea (asistent antrenament).