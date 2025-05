cazul abuzurilor de la „speranța”. angajatele care au maltratat un copil, mutate la alt serviciu

DGASPC Sibiu a luat măsuri după ce în spațiul public au apărut imagini cu un copil agresat de angajate din cadrul Complexului „Speranța”. Conducerea direcției arată că au fost găsite mai multe nereguli în cadrul centrului unde sunt îngrijiți copii cu dizabilități.

Pe data de 20 mai, în spațiul public au fost postate imagini filmate în Complexul de Servicii pentru Copilul cu Dizabilități „Speranța” din Sibiu, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu.

„În aceste imagini, un minor aflat în sistemul de protecție socială este agresat de către personalul angajat, faptă reprobabilă care a stârnit atât revolta publicului, cât și a colectivului DGASPC Sibiu. Imediat după difuzarea imaginilor, o echipă formată din directorul general al DGASPC, șeful Serviciului Abuz – Neglijare și șeful Serviciului Juridic, s-a deplasat la sediul Complexului „Speranța”, unde a dispus mai multe măsuri”, se arată într-un comunicat de presă transmise de conducerea DGASPC.

Ce măsuri a luat DGASPC la „Speranța”. Neregulile găsite

Prima măsură luată de DGASPC a fost identificarea celor trei angajate care apar în imagini ca săvârșind acte de violență, și îndepărtarea lor imediată din apropierea minorilor, prin mutarea temporară într-un alt serviciu social pentru adulți. În acest caz au fost sesizate de îndată organele de urmărire penală, cercetarea aflându-se în derulare.

Copilul care apare în imagini a fost supus unei expertize medico-legale, iar aparținătorii lui au fost sesizați cu privire la cele întâmplate. „A fost identificat minorul care apare în imagini ca fiind agresat, fiind dispusă efectuarea imediată a unei examinări medico-legale. Rezultatele investigației indică faptul că acesta ar fi putut fi victima unei agresiuni recente, prezentând zgârieturi și leziuni traumatice care ar putea proveni din căderi repetate sau compresiune cu mâna. A fost contactat reprezentantul legal al minorului și informat asupra situației existente”, spun reprezentanții DGASPC Sibiu.

O neregulă gravă care a reieșit în urma verificărilor a fost aceea că sistemul video de supraveghere, care ar fi putut furniza informații imediate asupra celor petrecute, nu era funcțional. Astfel, s-a dispus remedierea defecțiunilor, iar sistemul a redevenit funcțional în integralitate.

„A fost dispusă verificarea tuturor aspectelor semnalate în cadrul materialul video, privitoare la starea de sănătate și de alimentație a beneficiarilor și a circumstanțelor în care s-a produs incidentul, precum și modul de respectare a tuturor drepturilor și asigurarea protecției copiilor, demers aflat în derulare. Primele constatări indică faptul că toți minorii se află în evidența medicului de familie, urmează tratamentele prescrise, starea de sănătate nefiindu-le pusă în pericol. În cazul copilului abuzat a fost dispusă evaluarea psihiatrică detaliată, evaluarea nutrițională, monitorizarea atentă a tratamentului cronic și a stării de sănătate. De asemenea, s-a dispus verificarea modului în care persoane străine au avut acces în incinta complexului, pentru executarea unor intervenții neautorizate, fără a avea o relație contractuală”, se mai arată în comunicatul de presă.

Șefa Centrului „Speranța” a fost mutată în altă structură a Direcției. Și în cazul ei au fost sesizate organele de urmărire penală cu privire la existența unor suspiciuni de săvârșire a unor infracțiuni de serviciu care pot atrage răspunderea penală.

În aceeași zi, la Complexul „Speranța” s-au prezentat, urmare a autosesizării, și alte instituții de control: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu, Direcția de Sănătate Publică Sibiu, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Sibiu și Poliția Municipiului Sibiu. Fiecare dintre acestea au verificat situația existentă conform competențelor legale. Cercetările DGASPC Sibiu și ale unora dintre instituții de control sunt încă în desfășurare, iar concluziile acestora vor sta la baza măsurilor legale care se impun și care se vor alătura celor deja dispuse.

Director DGASPC: „De la preluare conducerii am cerut colegilor să lucreze în folosul comunității”

Liliana Agârbiceanu a preluat conducerea DGASPC în toamna anului 2023 și spune că le-a cerut de atunce angajaților direcției să lucreze cu bună credință în folosul comunității. Ea menționează că a dispus de la nun început măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

„De la preluarea conducerii acestei instituții, în septembrie 2023, am cerut tuturor colegilor să lucreze în folosul comunității, cu loialitate și bună credință. Este necesară o reașezare a valorilor morale, etice și profesionale a tuturor angajaților Direcției. Este nevoie de o reclădire a încrederii populației față de serviciile sociale. Încă de la preluarea conducerii am dispus măsuri de remediere a deficiențelor constatate, iar în cazurile grave au fost sesizate organele de urmărire penală. Am reorganizat structurile componente pentru a asigura o mai bună funcționare a instituției. În luna martie a acestui an, am evaluat performanțele profesionale ale celor doi directori adjuncți, constatând că au o activitate lipsită de eficiență, cu rezultate slabe. În urma acestor evaluări, unul dintre directorii adjuncți urmează a fi eliberat din funcția publică de conducere, iar cel de-al doilea a fost sancționat prin diminuarea salariului cu 10% timp de un an, până la următoarea evaluare profesională.

Aș dori să precizez că faptele semnalate la Complexul „Speranța” sunt izolate, că în cadrul Direcției sunt profesioniști dedicați meseriei, oameni cu conduită morală, oameni care își înțeleg menirea. Acest eveniment nefericit ne revoltă în primul rând ca oameni dar și pentru că poate duce în derizoriu întreg efortul echipei noastre, al Consiliului Județean Sibiu, care asigură în mare parte finanțarea activității noastre și care a sprijinit marile investiții în modernizare, precum și suportul acordat de partenerii noștri din comunitate.

Asigur atât beneficiarii serviciilor Direcției, cât și aparținătorii lor, că nu voi tolera nici un fel de abuz asupra oamenilor aflați în ocrotirea noastră și că voi întreprinde toate măsurile de eficientizare și de creștere a calității serviciilor pentru care suntem angajați și plătiți ca să le oferim”, a precizat Liliana Agârbiceanu, directorul DGASPC Sibiu.

DGASPC Sibiu asigură servicii pentru un număr de 683 de minori cu măsură de protecție specială și 600 de adulți cu dizabilități, toți găzduiți în case de tip familial, la asistenți maternali profesioniști, la persoane și familii de plasament sau în servicii sociale rezidențiale. Acestora se adaugă servicii atât pentru copilul aflat în situație de risc (abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență) provenind din comunitate, cât și pentru victimele violențelor domestice. În decursul unui an, DGASPC intervine, în medie, în peste 1800 de cazuri, toate provenind din comunitate.