lanțuri, frâne și…biciclete suspecte: povești și sfaturi din atelierele de biciclete din sibiu

În atelierele de biciclete din Sibiu, e mereu activitate. Sibienii vin constant pentru cele mai frecvente probleme: frâne care nu mai țin, schimbătoare dereglate, cabluri rupte, pene, lanțuri care sar sau scot zgomote, dar și cu biciclete „suspecte”. Prețurile serviciilor au crescut o dată cu inflația, dar oscilează în funcție de piese, și de complexitatea reparațiilor.

De la revizii simple la reparații complexe

Martin Bike e unul dintre atelierele cunoscute din oraș, cu recenzii bune și clienți fideli. De obicei , oamenii vin pentru revizii simple sau întrețineri periodice, dar și pentru reparații mai complexe. “O dată pe lună ar trebui să-ți speli și să-ți lubrifiezi lanțul. Iar o revizie completă la atelier, de două ori pe an”, a spus Martin.

În cealaltă parte a orașului, la Freeride – Bike and Ski Workshop, Daniel Corbu repară biciclete de peste 12 ani. Atelierul său are peste 5 ani vechime și o reputație bună în rândul localnicilor. “Lucrăm și cu CityBike, vin mulți clienți pe recomandări. De la an la an, vin tot mai mulți”, spune acesta.

Printre reparațiile cele mai dese se regăsesc penele și uzura transmisiei, lanțul și pinioanele sunt primele care cedează, mai ales dacă bicicleta nu e întreținută regulat.

Când bicicleta nu e doar stricată, ci și… suspectă

În spatele activității obișnuite, mecanicii se confruntă uneori și cu cazuri delicate: biciclete care par sau chiar sunt furate. „Se întâmplă să vină oameni cu biciclete suspecte. La electrice e mai simplu – dacă motorul e Bosch și bicicleta e raportată ca furată, testerul o blochează. Am avut astfel de cazuri”, relatează Daniel.

La bicicletele clasice, suspiciunile se bazează pe detalii. „Când cineva apare cu o bicicletă de 6000 de euro și spune că n-are bani nici măcar pentru o verificare, începi să-ți pui întrebări.”

Gabriel Diaconu, de la Cooperativa de Ciclism – un atelier apreciat cu nota 4.8 pe Google –, confirmă: „Hoțul nu vine cu bicicleta lui, ci cu una furată. Și de multe ori, tot în Sibiu.”

Sfaturi utile și trucuri de sezon

Pe lângă reparații, mecanicii oferă și sfaturi prețioase. „Ungeți lanțul cu uleiul potrivit vremii” e una dintre cele mai simple și eficiente recomandări, adesea ignorată. Iar pentru cei care își lasă bicicleta deoparte iarna, Gabriel vine cu un pont: „Atunci e momentul ideal pentru mentenanță. Atelierele sunt mai libere, iar bicicletele care stau nefolosite riscă să se strice.”

Într-un oraș care încurajează mobilitatea verde, atelierele de biciclete sunt nu doar spații de reparație, ci și de educație și prevenție – o rotiță esențială în mecanismul urban al Sibiului.