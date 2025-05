apel emoționant în sibiu. o femeie și-a pierdut o fotografie de suflet într-un magazin de pe bălcescu (video)

O femeie vârstnică din Sibiu a pierdut o fotografie cu valoare sentimentală într-un magazin de pe strada Nicolae Bălcescu. Angajații cer ajutorul sibienilor pentru a o găsi.

Reprezentanții magazinului Half Price din Sibiu, situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 30, caută o femeie în vârstă care a pierdut o fotografie cu valoare sentimentală în incinta magazinului.

Potrivit angajaților, femeia, descrisă ca fiind în vârstă și de statură mică, s-a adăpostit de ploaie în magazin. Înainte de a pleca, și-a căutat ceva în geantă și, fără să-și dea seama, a scăpat fotografia. Din păcate, femeia a stat mai mult de 15 minute doar la intrarea magazinului, astfel că nu există imagini video care să ajute la identificarea ei.

„Caut o doamnă în vârstă care și-a pierdut această fotografie în magazinul nostru. Sperăm ca aceasta să ajungă din nou în posesia dânsei, pentru că uneori astfel de lucruri pot avea o valoare profund sentimentală”, au transmis reprezentanții magazinului.

Cei care pot oferi informații sunt rugați să contacteze magazinul pentru a ajuta la restituirea fotografiei.