„ochii sibiului mi-au șoptit o poveste” / acoperișurile cu ochi din sibiu au inspirat o carte pentru copii scrisă în arizona

Într-o dimineață rece de februarie, Lisa Baker pășea pentru prima dată pe străzile Sibiului. Orașul era liniștit, acoperișurile ascundeau zăpada sub forma bine cunoscută a „ochilor” și, fără să știe, autoarea americană era pe cale să-și găsească inspirația pentru cea de-a opta carte pentru copii.

„Când am văzut acei ochi, m-am oprit. Mi s-a părut că orașul mă privește. Nu într-un mod straniu, ci ca și cum ar fi fost viu și curios. Am simțit imediat că aici e o poveste”, își amintește Lisa Baker cum i-a încolțit ideea unei cărți pentru copii inspirată de inconfundabilele acoperișuri ale Sibiului

Acoperișurile inconfunadabile ale Sibiului

Lisa Baker este autoare de cărți pentru copii, dar și fostă profesoară de muzică, teatru și arte culinare. Timp de 15 ani a predat în California, iar după ce ea și soțul ei s-au pensionat, au decis să călătorească în jurul lumii. „Voiam să ne mutăm într-un alt stat, dar planul nu a funcționat. Vânduserăm deja casa, așa că am pornit la drum.” Au vizitat 27 de țări în doi ani. Una dintre ele a fost România.

„Am ajuns la Sibiu pe 18 februarie 2023, venind din Alba Iulia. Am stat la un Airbnb cochet pe Strada Filarmonicii. În prima seară am mâncat la Ribs and Beer, iar a doua zi am făcut un tur cu aplicația Questo. E o aplicație grozavă care îți arată orașul și te face să interacționezi cu el ca într-un joc. Așa am descoperit ochii.”

„Trebuie să scrii o carte!”

Curioasă să afle mai multe despre simbolul acoperișurilor sibiene, Lisa a mers la Biblioteca Județeană Astra. Acolo, o bibliotecară tânără care vorbea excelent limba engleză i-a spus ceva ce avea să-i schimbe planurile: „Nu există nicio carte pentru copii despre ochii Sibiului. Ar trebui să scrii una.”

„A fost momentul în care am știut că trebuie să o fac. Am plecat de acolo hotărâtă. În zilele următoare, am vorbit cu mai mulți oameni din oraș, iar toți m-au încurajat. La cafeneaua 5 To Go am avut o conversație fantastică cu proprietarul. Mi-a spus: ‘Scrie-o, va fi minunat!’”

Lisa și soțul ei în Muzeul Astra din Dumbrava Sibiului

Sibiul a continuat să o surprindă la fiecare pas. „Am fost la Muzeul Astra. Deși multe case erau închise, am simțit că intru în alt timp. Am mai fost la un muzeu similar în Elveția, dar acesta m-a atins mai mult. Am înțeles România altfel. Am descoperit și turul de artă stradală și am văzut colțuri ale orașului pe care nu le-aș fi găsit altfel.”

Sibiu cu gust de sarmale și papanași

Când vorbește despre Sibiu, Lisa nu uită să amintească de gusturi și mirosuri. „Îmi amintesc cu drag de sarmale, papanași, supele gustoase și covrigii legați cu sfoară, pe care îi găseai la gară. Erau detalii mici, dar importante, care au contribuit la farmecul orașului.”

Lisa Baker și soțul ei într-unul din turnurile Sibiului

Într-una dintre plimbări a descoperit Turnurile Cetății și a aflat despre vechile bresle. „A fost ca o lecție de istorie vie. În Statele Unite nu avem așa ceva. Istoria voastră se simte în fiecare colț.”

O carte scrisă cu atenție la detalii

Întoarsă acasă, în Arizona, Lisa s-a apucat de scris. Nu înainte de a cere părerea unor prieteni români din București. „Voiam să mă asigur că nu greșesc nimic cultural. Am vrut ca povestea să fie corectă, autentică.”

Cartea, intitulată „The Eyes of Sibiu”, este o poveste ilustrată pentru copii, inspirată din experiențele autoarei în oraș. Este disponibilă pe Amazon atât în limba engleză, cât și într-o ediție bilingvă română-engleză, ilustrată de o artistă din Bulgaria care a înțeles foarte bine atmosfera est-europeană. Cartea poate fi comandată de pe Amazon în ediția în limba engleză sau în varianta bilingvă română-engleză.

Cine este Lisa BAKER?

Lisa Baker a fost profesoară timp de 15 ani în California. A predat muzică, teatru și arte culinare. După pensionare, a pornit într-o călătorie de doi ani prin lume alături de soțul ei. Astăzi, locuiește în Arizona și continuă să scrie cărți pentru copii, inspirate din locurile și poveștile pe care le descoperă.

Coperțile cărții pentru copii inspirată de Ochii Sibiului

Revine la Sibiu

Lisa Baker va reveni la Sibiu în luna iunie. Planul ei este clar: să lanseze cartea în orașul care a inspirat-o, să organizeze lecturi pentru copii și, dacă va găsi un editor, să tipărească ediția bilingvă chiar în România.

„Îmi doresc ca și copiii din România să citească această carte. Să învețe despre orașul lor într-un mod magic. Și, mai ales, să se simtă mândri că trăiesc într-un loc care inspiră povești.”

Pentru Lisa, Sibiul este mai mult decât o oprire într-o călătorie. Este o poveste care i-a schimbat traseul literar. „Unele orașe îți rămân în poze. Altele, în suflet. Sibiu a rămas în poveste.”