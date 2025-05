fc hermannstadt nu vrea să îl dea pe ianis stoica lui becali. “nu îmi mai răspund la telefon”

Patronul de la FCSB, Gigi Becali insistă la acționarii de la FC Hermannstadt să îl recupereze pe Ianis Stoica, pe care dorește să îl cedeze ulterior la Dinamo pentru a îl lua pe Dennis Politic.

În tentativa de a îl transfera la FCSB pe Dennis Politic de la Dinamo, Gigi Becali forțează să îl ia înapoi de la FC Hermannstadt pe internaționalul de tineret Ianis Stoica, pe care să îl folosescă ca monedă de schimb cu ”câinii roșii”. În urmă cu un an, FCSB l-a cedat la Sibiu pe Ianis pentru suma de 500.000 euro, trecută în acte pentru împrumutul lui Nana Antwi, bani care încă nu au fost achitați de FC Hermannstadt.

În stilul obișnuit, Gigi Becali a fost din nou spumos la Digi Sport și a făcut publică discuția cu Ștefan Băcilă, acționarul de la FC Hermannstadt.

”Vorbisem întâi cu Rotar, dar apoi mi-a zis cineva că Băcilă decide acolo. L-am sunat duminică pe Băcilă, i-am zis: <știți cum s-a derulat, m-ați rugat, l-am lăsat liber ca să îl luați voi pe încredere, ați zis atunci e al tău, faci ce vrei cu el>. Aveam ofertă, l-a luat Sibiul, a zis că ne dă banii într-un an, bine măi….Acuma, eu i-am zis: < nu îmi mai da banii, îți dăm noi 500.000, nici nu l-ați plătit, voi faceți ce vreți>. Și Băcilă a zis că bine, facem cum am zis eu și că o să vină la București săptămâna asta. Dar luni nu mi-a mai răspuns Băcilă, o fi fost ocupat, nu pot să îmi dau seama. Duminică seara și luni dimineața eram sigur că îl iau înapoi pe Ianis, acum am alt ton, poate s-au schimbat lucrurile, poate nu mi-a răspuns că avea treabă. Dar discuția s-a terminat că așa facem, cum am zis eu, ca să fie bine” a declarat Gigi Becali luni seara la Digi Sport.

Practic, FCSB oferă 1 milion de euro pentru Ianis Stoica, însă FC Hermannstadt îi fixase prețul la 1,5 milioane de euro și are oferte din străinătate apropiate de această sumă. Totuși, Sibiul și FCSB au colaborat bine în ultimii ani pe materie de transferuri. Din ecuație nu poate fi însă exclusă și dorința jucătorului, fiind extrem de important unde va dori el să se transfere, la Dinamo sau în străinătate.

Președintele clubului sibian, Daniel Niculae a recunoscut și el discuțiile între FC Hermannstadt și FCSB. ”Ianis este un jucător interesant pentru mai multe echipe, așteptăm să vedem ofertele care ne sosesc. Au apărut între timp oferte, ne dorim să facă un European de tineret bun și apoi vedem. Este dorit și la FCSB, patronii noștri au luat legătura și discută cu Gigi Becali, dar momentan ne dorim ca Ianis să facă un European bun și să ajungem la un numitor comun referitor la suma de transfer” a declarat și Daniel Niculae.