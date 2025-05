pnrr: „digitalizarea societății azur com srl”

Comunicat de presă

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

DATA: 26 MAI 2025

AZUR COM SRL anunta finalizarea proiectului aferent contractului de finanțare nr. 100 din 17.07.2024, cod proiect RUE856/C9/I3 pentru proiectul „Digitalizarea societății AZUR COM SRL”, finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PILONUL III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, COMPONENTA C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, INVESTIȚIA I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, MĂSURA 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor, Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

Valoare totală a proiectului a fost de 170,964.46 RON, din care valoarea nerambursabilă finanțată din PNRR a fost de 124,402.01 RON.

Proiectul s-a implementat in perioada 08.11.2024 – 31.05.2025 in sat Poplaca, comuna Poplaca, II, (ZONA PLATOȘ), nr. FN, judet. Sibiu.

Obiectivul principal proiectului a fost digitalizarea societatii AZUR COM SRL. Obiectivul specific a fost realizat prin indeplinirea a 7 criterii DESI prin achizitionarea următoarelor echipamente: 2 laptopuri, un monitor, o imprimanta, o tableta, un videoproiector, 2 licente, servicii promovare, un sistem control acces, un sistem incalzire, un kit retea, un sistem POS si un website.

Date de contact

Persoana de contact: Draghiciu Victor Telefon: 0728303850

E-mail: victor.draghiciu@gmail.com

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/