cerere în căsătorie în ploaie în centrul sibiului. protagonist fostul soț al oanei radu

O surpriză emoționantă a avut loc recent în lumea showbiz-ului sibian: fostul soț al Oanei Radu, Cătălin Dobrescu, a făcut pasul cel mare și și-a cerut iubita în căsătorie, într-un moment cu adevărat romantic, chiar în centrul orașului Sibiu.

Deși în trecut relația lui cu Oana Radu a fost marcată de acuzații și conflicte, Cătălin Dobrescu a lăsat totul în urmă și a început o nouă poveste de dragoste alături de Alina, o brunetă pasionată de sport și nutriție, cu care se iubește de ceva timp. Diferența de vârstă dintre cei doi – Alina având șase ani mai mult decât Cătălin – nu a reprezentat un impediment pentru relația lor.

Cererea în căsătorie a fost una spectaculoasă: în plină Piață Mare, în fața prietenilor, trecătorilor și sub o ploaie romantică care a amplificat emoția momentului, Cătălin a îngenuncheat și i-a oferit inelul iubitei sale. Momentul a fost imortalizat de prieteni și postat pe Instagram, unde Cătălin a transmis un mesaj emoționant:

„Nu sunt perfect și nu am fost niciodată, iar dacă am greșit, poate am făcut-o din orgoliu și din prea multă iubire. Dar acum știu că principalul meu scop în viață este să te fac fericită. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. PS. Sunt fericit, împlinit și liniștit. Sunt dependent de tine, „liniștea mea”. Mulțumesc celor ce mi-au fost complici la realizarea visului meu. Vă pup și vă doresc să simțiți ce simt eu acum., scrie Cancan.

Cu acest gest, Cătălin Dobrescu pare să fi închis definitiv capitolul trecut și să privească cu optimism spre viitor, alături de Alina, femeia care i-a câștigat inima.