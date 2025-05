fc hermannstadt va aduce 4 noi jucători. ”unul vine din italia”

Acționarul lui FC Hermannstadt, Claudiu Rotar a anunțat că sibienii țintesc în această vară minim 4 transferuri importante pe posturile care rămân deficitare.

Finanțatorul lui FC Hermannstadt, Claudiu Rotar a anunțat public că Sibiul vrea să aducă minim 4 jucători, doi dintre aceștia fiind Valentin Costache (26 ani), mijlocașul stânga de la UTA și fundașul stânga Florin Ștefan (29 de ani) de la Sepsi.

”În mare parte, transferurile sunt deja rezolvate, doar mai trebuie închise. Am așteptat ca Măldărășanu să semneze, iar acum mergem mai departe. Vor veni patru jucători, doi dintre ei din campionatul intern. Regula 5+6 este o prioritate pentru noi. Jucătorii pe care îi aducem sunt importanți. Nu putem spune numele tuturor, dar unul dintre ei este de la Spezia. Ne place Costache de la UTA. Și Florin Ștefan de la Sepsi este o variantă. Nucleul echipei va rămâne același. Continuăm cu Marius Măldărășanu și Daniel Niculae, ne înțelegem bine și cu Primăria. Am primit și banii din regula 5+6 de la Federația de Fotbal, am luat 660.000 de euro, suntem pregătiți”, a spus Claudiu Rotar la Digi Sport.

Claudiu Rotar a anunțat că Nana Antwi revine la FCSB după împrumutul la Sibiu. A doua plecare clară este cea a italianului Murgia, care a fost și el împrumutat de la Spal. Ianis Stoica și Tiago Goncalves au oferte și ar putea părăsi Sibiul în această vară. ”Am primit o ofertă de la Rapid pentru Goncalves, dar nu ne-a plăcut suma. Antwi a fost jucătorul lui FCSB, plătit de ei, iar acum se întoarce. Nu prea ne plac jucătorii împrumutați, iar în cazul lui, chiar dacă are ofertă, noi nu primim nimic” a explicat Claudiu Rotar.

FC Hermannstadt mai are câțiva jucători la final de contracte, precum Găman, Bejan, Biceanu sau Ionuț Stoica, în cazul cărora se va lua o decizie de către antrenorul Măldărășanu. În mod normal, FC Hermannstadt caută întăriri pe posturile de fundaș stânga, mijlocaș stânga, inter și vârf.