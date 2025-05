fostul polițist marian răduinea cere să fie repus în funcție. ipj sibiu îl contrazice: „decizia de destituire e definitivă”

Fostul polițist Marian Răduinea, reținut săptămâna trecută și apoi plasat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de fals informatic și înșelăciune, ambele sub forma instigării, în formă continuată, acuză Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu că nu respectă o hotărâre judecătoarească. Răduinea spune că trebuie să fie repus în funcție, însă poliția îl contrazice.

Marian Răduinea, polițistul destituit din funcție în anul 2019, acuză că IPJ Sibiu nu vrea să pună în executare o hotărâre judecătoarească prin care el ar urma să fie repus în funcție. Acuzațiile acestuia au fost făcute în mod public pe rețelele de socializare. „Refuzul IPJ Sibiu de a pune în executare o hotărâre judecătorească, sfidarea legii continuă! De luni de zile, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu refuză punerea în executare a unei hotărâri judecătorești definitive prin care trebuie să fiu REPUS pe funcție, invocând pe rând toate pretextele imaginabile. Toate aceste “motive” au fost respinse rând pe rând de instanțe, care au constatat caracterul abuziv al refuzului. În prezent, s-a ajuns în faza executării silite, cu aplicarea de penalități pentru fiecare zi de întârziere, un gest necesar, dar tardiv”, a scris Răduinea pe Facebook.

IPJ Sibiu îl contrazice pe fostul polițist, spunând că, încă de când a fost destituit din funcție, acesta a acționat instituția în instanță. Una dintre deciziile de destituire a rămas definitivă, astfel că el nu poate fi repus în funcție.

„În urma destituirii din Poliția Română a unui polițist sibian, începând cu anul 2019, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a fost acționat în instanță în mod repetat de către polițistul în cauză, una dintre deciziile de destituire rămânând definitivă prin hotărâre judecătorească. Drepturile salariale ale fostului polițist au fost recunoscute și calculate conform dispozițiilor instanțelor de judecată, însă reintegrarea în funcție nu a fost posibilă și nici nu a fost o obligație dispusă de instanța de judecată printr-un titlu executoriu”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Vă reamintim că, săptămâna trecută, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, au efectuat o percheziție domiciliară, în municipiul Sibiu, pentru documentarea activității infracționale a fostului polițist Marian Răduinea, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de fals informatic sub forma instigării, în formă continuată (5 acte materiale), respectiv înșelăciune sub forma instigării, în formă continuată (5 acte materiale). El a fost reținut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de vineri a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

