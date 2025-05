ultima șansă! pre-vânzarea crypto de 10 milioane $ intră pe ultima sută de metri

Weekendul acesta a adus un val de vânzări pe piața cripto, după o săptămână marcată de creșteri puternice. A fost o perioadă de „luat profituri”, iar monedele majore au simțit reacția. Bitcoin, după ce a atins un nou ATH de aproximativ 112.000 de dolari, a început să se retragă ușor. Astăzi acesta se tranzacționează la un preț de puțin peste 110.000 de dolari. Totuși în creștere cu peste 2,21% în ultimele 24 de ore. Nu e neobișnuit. În cripto, valurile vin și pleacă…iar apoi revin, uneori mai puternic decât înainte.

Privind imaginea de ansamblu, capitalizarea totală a pieței cripto a urcat înapoi la 3,46 trilioane de dolari, în creștere cu 2,29%. Deci, un semn clar că interesul investitorilor rămâne viu. Indicele Fear & Greed indică un nivel de 69. Se află în zona de „lăcomie”, dar nu euforie. Acest lucru reflectă că deși interesul este viu pe piață, investitorii încă sunt prudenți.

Între timp, monedele meme continuă să atragă capital pe piața cripto. Cu o comunitate vibrantă în spate și un ADN inspirat din cultura meme, PEPE coin este unul dintre cele mai performante. Lansat în 2023 pe blockchainul Ethereum, fără taxe și cu o abordare clară „by the people, for the people”, PEPE a crescut până la o capitalizare de peste 6 miliarde de dolari. În creștere cu peste 11,60% în ultima săptămână. Astăzi, prețul se învârte în jurul a 0,00001432 de dolari. Sunt voci care spun că urmează o corecție, altele că tocmai acum se pregătește pentru un nou salt. Iar acest lucru urmează a fi de văzut.

Și dacă ești în căutarea unei investiții cu potențial, nu putem ignora ce se întâmplă în jurul MIND of Pepe. Este un proiect nou inspirat de aceeași broască – Pepe the Frog – care îmbină umorul, AI-ul și inovația cripto. Pre-vânzarea se apropie de final, iar interesul crește de la o zi la alta, adunând deja peste 10,4 milioane de dolari.

MIND of Pepe – schimbă regulile jocului în cripto și inteligență artificială

Sectorul cripto revine spectaculos, iar un nou token își face loc în piață: MIND of Pepe ($MIND) Lansarea recentă agentului AI pe platforma X a atras atenția comunității cripto nu doar prin utilitatea oferită, ci și prin viziunea strategică din spatele proiectului. Într-o lume în care fiecare secundă contează, MIND își propune să ofere investitorilor cripto exact ceea ce caută — informație în timp real, decizii asistate inteligent și o experiență de tranzacționare complet diferită de tot ce am văzut până acum.

Pe fundalul revenirii pieței cripto, cu Bitcoin înregistrând un nou maxim istoric și tokenurile AI în creștere, MIND of Pepe vine ca răspuns la o nevoie clar exprimată: integrarea funcțională dintre tehnologia AI și ecosistemul blockchain. Capitalizarea de piață a tokenurilor bazate pe inteligență artificială a atins 38 miliarde de dolari. Peste 40% din această valoare este acaparată doar de agenții AI — un indiciu clar al direcției în care se îndreaptă industria.

Agentul AI creat de echipa din spatele proiectului este conceput pentru a analiza piețele cripto în timp real, folosind date din surse multiple — de la indicatori de piață până la activitatea de pe rețelele sociale. Dar poate cel mai important aspect este faptul că MIND nu doar că înțelege piața cripto , ci poate gestiona propriul portofel crypto și lansa tokenuri proprii.

Funcțional deja pe X, agentul AI este pregătit să interacționeze cu utilizatorii în mod direct. Interfața este intuitivă, iar odată cu lansarea tokenului, vor fi activate funcționalități avansate precum terminalul MIND — un tablou de bord AI de unde utilizatorii pot accesa toate instrumentele necesare pentru o experiență completă de tranzacționare. Pentru acces, utilizatorii trebuie să dețină tokenuri $MIND.

MIND of Pepe – ultima șansă de a prinde prețul avantajos înainte de listarea oficială

În contextul lansării, cu doar 5 zile rămase până la încheierea pre-vânzării, interesul public este mai ridicat ca niciodată. Până în acest moment, s-au strâns deja peste 10,4 milioane de dolari — o cifră care vorbește de la sine. FOMO-ul (Fear of Missing Out) e real, iar prețul curent, de doar 0,0037515 de dolari per token, pare o invitație deschisă pentru investitorii care vor să intre devreme într-un proiect cu potențial viral.

Accesibilitatea este un alt atu al acestui proiect. Participarea la pre-vânzare se poate face cu ETH, BNB, USDT, USDC, dar și prin metode tradiționale precum plata cu cardul bancar. Un detaliu important care lărgește semnificativ baza de utilizatori. Acest model incluziv reflectă un angajament autentic față de democratizarea accesului la inovație financiară.

Într-un ecosistem dominat de nume precum ChatGPT și GROK, MIND reușește totuși să se diferențieze, devenind rapid favorita nativilor cripto. Nu este o coincidență. Un alt element de atractivitate îl reprezintă recompensele oferite pentru staking — cu un APY de până la 222%, MIND transformă deținerea de tokenuri într-o sursă activă de venit pasiv, recompensând încrederea timpurie a investitorilor.

Și nu doar investitorii anonimi din rețelele sociale susțin acest proiect. Figuri respectate din domeniul cripto, precum 99Bitcoins și ClayBro, și-au exprimat în mod public susținerea pentru MIND of Pepe. Aceștia subliniază inovația agentului AI, considerând $MIND una dintre cele mai promițătoare criptomonede ale anului. În plus, comunitatea crește constant: peste 27.000 de urmăritori activi pe X și Telegram confirmă interesul real pentru acest ecosistem în plină formare.

Odată lansat pe bursele DEX, prețul va reflecta cererea reală și entuziasmul acumulat în această etapă incipientă. Totuși, se recomandă utilizatorilor să realizeze propriile cercetări înainte de a investi în proiectul cripto. Analizează cu atenție toate informațiile despre proiect, echipa din spate și obiectivele propuse. Investește doar pe baza unei evaluări raționale, nu sub influența FOMO.