fc hermannstadt a anunțat când iese din insolvență

Acționarul lui FC Hermannstadt, Claudiu Rotar a dezvăluit că echipa sibiană va ieși din insolvență anul viitor, conform planului de reorganizare.

În cadrul Adunării Creditorilor din 15 aprilie 2025, toți creditorii principali au votat în favoarea prelungirii planului de reorganizare cu încă în an, până în septembrie 2026. Pentru a putea ieși, clubul trebuie să achite datorii de circa 600.000 euro.

”Noi ieşim din insolvenţă la anul, în martie, asta ne-am propus. Nu am depus pentru licența de cupe europene, atâta putem noi. Insolvența este în valoare de 3.030.000 de lei. Avem termen în martie 2026. Nu am ieșit din insolvență pentru că nu am făcut toate demersurile, momentan nu putem face nimic. Putem ieși și mâine dacă facem cerere, dar nu avem licență pentru cupele europene”, a declarat Rotar la Digi Sport.

Astfel, FC Hermannstadt va avea drept de participare în cupele europene începând din sezonul 2027-2028. Clubul sibian este în insolvență din anul 2021, când avea datorii de 6 milioane de euro, iar în 2022 s-a aprobat al doilea plan de reorganizare.

Administrator judiciar al clubului pe perioada insolvenței este firma Ideal Insolv prin avocatul Marcu Maniu.