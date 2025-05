fost primar, profesor și pădurar în moldova, acum influencer la sibiu. povestea lui ruslan vascan (foto)

„Am un nume inventat de Alexandr Pușkin, cel care a scris „Ruslan și Ludmila”, Ruslan fiind adaptat după Arslan, de origine asiatică, însemnând „stăpânul leilor”. L-a ales mama”, spune Ruslan Vascan care, în urmă cu trei ani de zile s-a stabilit în Sibiu alături de soția și cele două fiice.

Ruslan se declară fan al literaturii române și ruse, fiind totodată licențiat în literatura română, pe care a ajuns să o predea elevilor din Chișinău: „Liceul l-am făcut în Câmpulung Moldovenesc, specializarea silvicultură. Apoi, m-am înscris la Universitatea „Dunărea de Jos”, care avea o secție în Cahul, Republica Moldova, unde am absolvit în specializarea Limba Română și Istorie. Tot la această universitate am făcut și un master în dramaturgie, atras fiind de „teatrul absurdului”. Eram tânăr, făceam exact ceea ce simțeam”.

Cariera de profesor de limba română a luat sfârșit după trei ani: „Se câștiga ridicol de puțin. Stăteam în gazdă, nu aveam bani nici măcar să-mi cumpăr un palton. Am plecat”.

Drumurile l-au dus în Italia, unde a lucrat într-un atelier de mobilă. Un telefon primit de acasă i-a schimbat destinul. „M-a sunat tata și mi-a spus: Copile, vino acasă și candidează la primărie. Nu ești mai prost decât primarul nostru.”

S-a întors, iar la alegerile locale din 2011 organizate în comuna Vatici, raionul Orhei, Ruslan a pierdut la doar 54 de voturi diferență față de primarul în funcție. A rămas în Vatici, unde a devenit consilier local și adjunct al șefului de ocol silvic.

„După patru ani, în 2015, am câștigat din primul tur și am ajuns primar. Soția a fost printre cei care nu s-au bucurat spunându-mi că, așa cum mă știe, voi fi tot plecat. Și a avut dreptate, pentru că au urmat patru ani grei, cu multă muncă. Nu apucam nici măcar să mănânc ce-mi dădea soția la pachet. Am reușit să repar drumurile, grădinița, biblioteca, poșta, să introduc rețele de apă și de canalizare. Am avut cinci controale ale Centrului Național Anticorupție, un fel de DNA, și de fiecare dată lucrurile au fost în ordine. Gândiți-vă că munca de primar, cu tot stresul aferent, îmi era răsplătită cu un salar de 220 de euro”, mai spune fostul edil pe care sătenii îl vedeau des pe șantiere, inclusiv în căminele rețelelor de alimentare cu apă nou construite.

La capătul mandatului, Ruslan a decis să nu mai candideze și să-și schimbe total viața: „Înainte de asta, în 2018, am venit cu soția într-o excursie în Sibiu. Ne-a fascinat. Aveam o listă cu cinci orașe în care ne-ar plăcea să locuim: Sibiu, Timișoara, Brașov, Cluj Napoca și Iași. A câștigat Sibiul pentru că este suficient de mare și de dezvoltat, găsești loc de muncă, oamenii sunt primitori iar școlile sunt bune. Așa că, în primăvara anului 2022, ne-am instalat aici.”

Soția lui Ruslan și-a găsit imediat serviciu, la o clinică privată, ca asistentă medicală în specializarea Cardiologie. El a încercat să se angajeze la stat: „Am vrut să revin în gestionarea fondului forestier. M-au respins pentru că, în conformitate cu legislația românească, trebuia să am vechime într-o țară a Uniunii Europene. Moldova nu a ajuns încă în UE, deși face eforturi mari și merită această șansă”.

Fără serviciu, Ruslan și-a descoperit pasiunea pentru fotografie. Apoi cea pentru filmat. „Am început cu filmatul la nunți. Am învățat de pe YouTube cum se editează imaginile. Mi-am dat seama că-mi place grozav.”

Așa a ajuns să-și filmeze și propria familie, alături de care realizează o serie de videoclipuri, multe cu milioane de aprecieri. „Lumea a ajuns să ne recunoască pe stradă. „Voi sunteți Familia Vascan, vă urmărim!”. Ne bucură fiecare încurajare și le suntem recunoscători pentru asta.”

Fostul primar are și o constatare amară: „Când ajungem în Iași sau Bacău, ni se spune „străini”. Asta, deși atunci când trec granița dintre Moldova și România nu simt că trec dintr-o țară în alta. În schimb, la Sibiu oamenii ne văd ca fiind de-ai lor. Eventual, ne zic: Ce accent fain ai, mai zi o dată!”

Cu un trecut plin, Ruslan Vascan simte că are un prezent împlinit. Alături de familie, s-a reinventat descoperindu-și noi pasiuni și vrea ca viitorul să-i aducă un trai cel puțin la fel de bun tot aici, în Sibiu.