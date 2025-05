inter sibiu turează motoarele pentru promovarea în liga 3. trohin: ”avem echipă bună”

Inter Sibiu își face calculele pentru barajele de promovare în Liga 3, acolo unde va întâlni campioana județului Harghita, cel mai probabil CS Comunal Sânsimion.

Cu trei etape înaintea finalului Ligii 4 Sibiu, Inter are 8 puncte avans față de a doua clasată și sâmbătă va sărbători matematic cucerirea titlului județean. În Harghita, primele cinci clasate au jucat play-off, iar cu două runde înainte de final, CS Comunal Sânsimion pare scăpată în câștigătoare, chiar dacă matematic Unirea Cristuru Secuiesc și Golimpiakosz Odorheiu Secuiesc speră și ele.

Antrenorul Interului, Călin Trohin este focusat pentru a avea toți jucătorii apți pentru jocurile de baraj contra reperezentantei din Harghita.

”Marea problemă a fost absența lui Medeșan, care se reface după o fractură de claviculă, sperăm să îl avem la baraj. Stoian și Niță au fost și ei accidentați, s-au recuperat, dar i-am menajat. Am avut ceva probleme în defensivă fără Medeșan, dar era firesc, au fost mulți juniori. Suntem neînvinși în acest sezon, avem doar trei remize, dar sunt mulțumit, avem o echipă bună și cred că avem șanse mari să promovăm. Dacă până acum am tot rotit jucători și am făcut experințe de acum jucăm cu echipa de bază, vreau să vedem exact unde suntem. Cupa e și ea un obiectiv” a spus antrenorul sibienilor, Călin Trohin.

Inter joacă miercuri seara, pe Obor, de la ora 20.30 în semifinala fazei județene a Cupei cu ACS Păltiniș Rășinari.

Tehnicianul spune că echipa sa a avut și multe meciuri ușoare la Liga 4 , care nu au ajutat-o să crească valoric. ”Suntem 4-5 echipe bune în fruntea clasamentului, în rest sunt mai slăbuțe, jocurile cu ele nu te ajută să crești, dacă câștigi la diferențe mari. Important e să fim concentrați și capacitați la baraj, să nu tratăm de sus adversarul. Nu e un dezavantaj că jucăm turul la Sibiu, poate vom câștiga la o diferență mai liniștitoare și altfel vom aborda returul” a mai afirmat Călin Trohin.

Meciurile din barajele de promovare se vor desfăşura în sistem eliminatoriu, tur – retur, pe 22 iunie 2025, de la ora 18:00, la Sibiu, respectiv 29 iunie 2025, de la ora 17:30, în Harghita.