violul de la școala 3 din cisnădie. directoarea, în stare de șoc: „nimeni nu a știut” (video)

Directoarea Școlii Gimnaziale nr. 3 din Cisnădie este în stare de șoc în urma violului săvârșit de un angajat chiar în incinta unității de învățământ. Constanța Poplăcean spune că a purtat discuții cu mama fetiței agresate sexual și a sesizat de îndată poliția și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Un bărbat în vârstă de 61 de ani, angajat ca muncitor de întreținere la Școala nr. 3 din Cisnădie, a fost reținut fiind acuzat că a violat și agresat sexual o elevă de 13 ani chiar în incinta școlii. Detaliile sunt înfiorătoare. Fetița ar fi fost constrânsă să întrețină un act sexual oral în vestiar, iar în alte două cazuri a fost atinsă în zonele intime de individ, în vestiar, dar și într-o sală de clasă. (DETALII AICI)

Directoarea școlii, Constanța Poplăcean, a aflat despre acest caz în urmă cu trei săptămâni. Mama fetiței i-a spus ce s-a întâmplat, iar mai apoi copila a povestit tot ce a trăit în ultimul an.

„Sesizarea mamei a fost un șoc pentru mine și pentru cei care s-au ocupat de comisia de prevenire a violenței, de procedura de sesizare a cazurilor de violență foarte grave. Am acționat imediat în consecință și am sesizat poliția, DGASPC pentru a se ocupa de această sesizare prin care ni se aduceau la cunoștință fapte deosebit de grave petrecute în școală. Acest caz a fost un șoc pentru noi, pentru mine, în primul rând, pentru că am fost prima care am vorbit cu mama, întâlnind-o pe coridorul școlii, așteptând diriginta, și am rugat-o să scrie tot ce a dezvăluit fata ca să putem să luăm măsuri. Bineînțeles, după ce am citit sesizarea, am rugat-o să se ducă să depună o plângere și la poliție. Noi ne-am activat ca și comisie de prevenire a violenței în școli și am anunțat poliția și DGASPC, fiind vorba despre un minor. Din discuțiile ulterioare cu diriginta, cu consilierul educativ, pentru că mama și fata au scris sesizarea împreună cu diriginta și consilierul educativ al școlii, (…) fata a început să povestească exact ceea ce nu a putut să dezvăluie sau probabil a dezvăluit doar prietenilor apropiați. Nici mama nu a știut în momentul în care a scris declarația ce dezvăluiri va face fetița. Mama practic a venit la școală să vorbească cu doamna dirigintă pe probleme medicale și o sesizare împotriva muncitorului pentru că ar fi agresat-o fizic”, a precizat directoarea școlii.

Muncitorul a fost angajat în toamna anului 2021, prin concurs, la Școala Gimnazială nr. 3 din Cisnădie. Nu a cauzat niciodată probleme și își făcea treaba. Nimeni nu a suspectat că ar putea comite o asemenea faptă.

„El este angajat pe postul de muncitor de întreținere la școala noastră din octombrie 2021, a venit prin concurs. Pe parte profesională, nu avem ce să îi reproșăm, tot ce scrie în fișa postului și alte sarcini care i-au fost aduse, le-a rezolvat. Partea de mecanic de întreținere a fost îndeplinită, cu calificativ foarte bine, în fiecare an. Acuzațiile care i se aduc pentru noi au fost un șoc. Nu am știut. Nimeni dintre cei care ar fi putut să ne sesizeze, părinți dacă aveam cunoștințe de la copiii lor, că ar fi avut un comportament deplasat, care să ducă la astfel de fapte, nu ne-a sesizat nimeni. Nu ne-am dat seama că există un astfel de comportament în școala noastră din partea unui angajat. Mai mult ca sigur fata a ținut în ea, nu a vorbit cu nimeni, poate doar cu prieteni foarte apropiați. Noi avem o procedură prin care orice faptă care se încadrează într-un fel de agresiune poate fi sesizată de către oricine. Puteau să sesizeze acest tip de comportament, dar nu am primit în doi ani de zile de când avem această procedură. Nimeni, niciun părinte, niciun elev, dacă a avut cunoștințe de astfel de fapte, nu a sesizat acest lucru, ca să putem monitoriza astfel de comportamente. Pentru noi a fost un șoc”, a mai declarat Constanța Poplăcean, directoarea școlii.

În prezent, bărbatul este reținut, iar în cursul zilei de miercuri urmează să ajungă în fața magistraților ci propunere de arestare preventivă.