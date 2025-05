bărbat din cisnădie condamnat după ce a mușcat un polițist

Un bărbat din Cisnădie a fost condamnat în închisoare cu suspendare fiindcă a mușcat un polițist. El va rămâne sub supravegherea oamenilor legii în următorii doi ani.

În urmă cu un an, un echipaj de poliție era solicitat de către o femeie să intervină la Cisnădie pentru că un vecin tulbura ordinea și liniștea locatarilor.

Doi agenți s-au deplasat la fața locului, au mers la persoana reclamată, și-au declinat calitatea și i-au solicitat să le ofere un act de identitate, notează rejust.ro. Bărbatul a refuzat să se legitimeze și, în schimb, le-a cerut oamenilor legii să îi arate legitimația. În scurt timp, a devenit agresiv verbal și, fiindcă era agitat, polițiștii au decis să îl încătușeze.

Cisnădianul a opus rezistență și l-a mușcat de antebraț pe unul dintre agenți, lăsându-i urme vizibile și provocându-i leziuni traumatice care au necesitat 3-4 zile de îngriji medicale pentru vindecare. Bărbatul nu s-a oprit aici, fiind în continuare violent. Oamenii legii au folosit forța pentru a-l băga și scoate din autospecială. De altfel, pe timpul deplasării către secție, el s-a lovit de mai multe ori cu capul de geamul portierei. Individul a încercat să mintă apoi, spunând că polițiștii l-au agresat, dar imaginile de pe camerele body-cam l-au contrazis.

La un an distanță de la incident, bărbatul a fost condamnat la 1 an închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. El va rămâne sub supraveghere timp de 2 ani și va trebui să respecte o serie de măsuri, printre care să se prezinte regulat la serviciul de probațiune, să comunice schimbarea locuinței, orice deplasare care depășește mai mult de 5 zile și schimbarea locului de muncă. El va trebui să frecventeze un program de reintegrare socială și să presteze muncă în folosul comunității timp de 60 de zile.

Nu este pentru prima dată când un polițist din județ este mușcat în timpul unei intervenții. În vara anului 2018, un bărbat a amenințat cu moartea un agent, iar pe altul l-a mușcat de mână în timp ce se afla în autospecială. (DETALII AICI)