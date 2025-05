ce facem în weekend la sibiu. de la târgul de jucării la muzeul astra până la aventuri la arka park

Sibienii și turiștii au parte în acest weekend de un program variat și bogat în activități pentru toate vârstele. De la târguri creative și spectacole pentru copii, la festivaluri, drumeții și evenimente caritabile, Sibiul va fi animat în acest weekend.

Între 31 mai și 1 iunie, Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului găzduiește Târgul de Jucării, un eveniment dedicat copiilor și familiilor. Cei mici, cu vârste sub 14 ani, beneficiază de acces gratuit. În program sunt incluse ateliere de olărit, pictură pe șevalet, confecționat moriști și păpuși, dar și activități în aer liber, precum vânătoarea de comori și trasee prin pădure.

Aventură pentru toată familia la Arka Park

Pe 1 iunie, Arka Park Păltiniș își așteaptă vizitatorii cu un program complet de distracție în aer liber. Traseele suspendate, tirolienele și celelalte elemente de aventură sunt potrivite atât pentru copii, cât și pentru adulți. Parcul este deschis între orele 10:00 și 18:00.

Drumeții în împrejurimile Sibiului

Cei care preferă mișcarea în natură pot alege dintre dintre drumețiile organizate de „Anii Drumeției”. Vineri, 30 mai, are loc o tură la apus, de la Păltiniș spre Vârful Bătrâna, o experiență perfectă pentru cei care iubesc muntele. Sâmbătă, 31 mai, este programată o drumeție pe dealurile Veseudului, o zonă pitorească din inima țării. Duminică, 1 iunie, traseul propus leagă două biserici fortificate, Curciu și Băgaciu, și străbate o pădure cu peisaje spectaculoase.

Filme noi la CineGold

CineGold aduce în acest weekend cele mai recente premiere cinematografice. „Flow, o pisică fără frică”, „Lilo & Stitch”, „Școala Animalelor Magice 3 – Ziua Pădurii”, „Exorcizarea” sunt doar o parte dintre filemle care pot fi urmărite în acest weekend. Programul complet al proiecțiilor este disponibil pe site-ul cinematografului.

Spectacole în aer liber în Piața Habermann

Pe 1 iunie, Piața Habermann găzduiește o nouă ediție a evenimentului „Strada, Dansul și Spectacolul”. Proiectul aduce pe scenă dansatori, actori și tineri artiști care vor transforma centrul orașului într-un spațiu de expresie și bucurie. Programul este gândit pentru toate vârstele și oferă o experiență culturală accesibilă și energică.

ESTE Film Festival – ultimele zile de proiecții

Festivalul de film european ESTE Film Festival mai oferă câteva zile de proiecții și întâlniri cu invitați speciali. Aflat la a noua ediție, festivalul propune filme premiate și producții din întreaga Europă, proiectate în cinematografele și spațiile culturale din oraș.

Cursa cu rățuște pe Cibin

Unul dintre cele mai simpatice evenimente ale anului are loc duminică, 1 iunie, pe râul Cibin. Cursa cu Rățuște, organizată de Rotaract Sibiu, strânge fonduri pentru proiecte caritabile și atrage an de an sute de participanți. Startul se dă la ora 12:00, de la Podul Neculce.

Teatrul Gong: Vrăjitorul din Oz pentru cei mici

Teatrul pentru Copii și Tineret Gong programează în acest weekend spectacolul „Vrăjitorul din Oz”, sâmbătă și duminică. Adaptarea este una accesibilă pentru cei mici, cu elemente vizuale spectaculoase și o poveste care îmbină umorul cu magia. Biletele sunt disponibile online și la casieria teatrului.

Festival Lake pe malul lacului Binder

Festival Lake aduce în acest weekend ateliere creative, pictură pe față, un show de magie și vânătoare de comori pentru copii. Cei pasionați de sport se pot înscrie la campionatul de volei pe nisip sau pot încerca tirul dinamic de airsoft. De asemenea, va avea loc un spectacol de balet pentru copii și o degustare de prăjituri artizanale pentru părinți. Evenimentul se desfășoară în incinta The Lake Home, în Cartierul Bunelor Maniere.