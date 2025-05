fits 2025, un succes încă dinainte de start. biletele vândute până acum au depășit totalul de anul trecut

Ediția din acest an a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) se anunță a fi una de mare succes, depășind deja performanțele anului trecut din punct de vedere al vânzărilor de bilete.

În cadrul unei conferințe de presă susținute joi, 29 mai, Constantin Chiriac, directorul Teatrului Național „Radu Stanca” și președintele FITS, a declarat că, până în prezent, s-au vândut mai multe bilete decât în întreaga ediție de anul trecut.

„Avem, în acest moment, mai multe bilete vândute decât am avut la finalul festivalului din 2024. Față de anul trecut, când am înregistrat încasări de 1,460 milioane de lei, anul acesta, la data de 29 mai, am ajuns deja la 1,480 milioane de lei. Și mai avem câteva săptămâni până la începerea festivalului și întreaga durată a evenimentului în desfășurare”, a explicat Chiriac.

Totodată, președintele FITS a vorbit despre dificultățile întâmpinate în organizarea ediției din acest an. „Este o ediție foarte, foarte grea, din cauza instabilității și a tuturor bătăliilor pe care le-am dus. Toate competițiile sunt prin licitație, iar cerințele sunt extrem de multe – de la transporturi la cazări și logistică”, a mai spus Constantin Chiriac.

Biletele pentru FITS se vând pe www.sibfest.ro și la Agenția de bilete a TNRS.