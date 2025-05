fratele angelikăi maurer, studenta dispărută în pădurea dumbrava, condamnat pentru promovarea ideologiei legionare

Dieter Johann Maurer, fratele Angelikăi Maurer — studenta dispărută misterios în urmă cu peste doi ani în Pădurea Dumbrava din Sibiu — a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare, în baza Ordonanței de Urgență 31/2002, care sancționează promovarea simbolurilor și ideologiilor fasciste, rasiste și legionare.

Jurnaliștii de la Context.ro scriu că decizia vine după ce Curtea de Apel Cluj a admis apelul formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, înăsprind pedeapsa aplicată inițial — o simplă amânare a executării. Pe lângă pedeapsa principală, Dieter Maurer are un termen de supraveghere de doi ani și este obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității la Spitalul Județean Sibiu sau la o biserică locală.

„Condamnă pe inculpatul M.D.J., la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii privind interzicerea organizatiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război. Aplică inculpatului M.D.J., pe lângă pedeapsa principală de 1 an închisoare şi pedeapsa complementară pe o durată de 1 an şi 6 luni, respectiv dreptul de a dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice şi dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorităii de stat.„, se spune în minuta judecătorilor.

De la haine cu citate legionare, la condamnare penală

Context scrie că Maurer, fost proprietar al magazinului online www.radical-entourage.ro, comercializa haine și accesorii cu trimiteri explicite la Mișcarea Legionară și liderii săi. Printre produsele incriminate: tricouri cu inscripția „1927” (anul înființării Mișcării Legionare), hanorace „Cu fața la dușman” și steaguri cu mesaje extrase din lucrările lui Corneliu Zelea Codreanu.

Judecătorul a apreciat că motivația lui Dieter Maurer a fost strict financiară: „scopul principal al inculpatului a fost comercializarea ideologiilor pentru câștiguri financiare”, fapt ce sporește gravitatea faptei. Sentința subliniază că promovarea ideologiilor extremiste, chiar și din rațiuni comerciale, rămâne profund periculoasă și lipsită de justificare morală.

Dispariția Angelikăi Maurer

Angelikà Maurer, sora lui Dieter, era studentă la Sibiu și a fost dată dispărută în februarie 2022. Ultima oară a fost văzută în zona Pădurii Dumbrava. Cazul a fost amplu mediatizat, dar rămâne nerezolvat. La acea vreme, anchetatorii au luat în calcul mai multe piste, însă fără un rezultat clar.

Condamnarea fratelui ei readuce în atenție cazul Angelikăi, generând noi întrebări legate de misterioasa sa dispariție.

Radical Entourage continuă să activeze

Deși Maurer nu mai este listat ca administrator, site-ul Radical Entourage funcționează în continuare sub o altă firmă: Radical Wear SRL. Produsele au acum mesaje mai voalate, dar continuă să sugereze teme extremiste: tricouri cu sloganul „We love Free Hate Speech” sau cu inscripții precum „Tolerance is ignorance, Moderation is weakness”.

Rețeaua din care făcea parte Dieter Maurer este menționată și în alte anchete, inclusiv în cazul bloggerului Valeriu Dănoiu, condamnat pentru distribuirea de materiale cu caracter rasist și xenofob.

O legislație întărită, dar încă greu de aplicat

Recent, Senatul a aprobat o modificare a OUG 31/2002, care prevede pedepse mai dure pentru distribuirea online de materiale cu caracter extremist. Inițiativa vine în contextul unei creșteri îngrijorătoare a propagandei radicale, în special în mediul online.

Totuși, lipsa unei reacții ferme din partea autorităților a fost frecvent criticată. Noul cadru legislativ încearcă să ofere instrumente mai clare pentru procurori, care până acum invocau incoerența legii drept motiv al inactivității.