numărul elevilor care fac ore după-amiaza s-a triplat la sibiu. părinte: „când începe construcția școlilor primise?” / video

Numărul elevilor care merg la cursuri după-amiaza s-a triplat în ultimii patru ani în municipiul Sibiu. Din lipsa spațiilor de învățământ, ei sunt nevoiți să meargă la ore în partea a doua a zilei. Un părinte a venit în fața consilierilor locali, în ședința de joi, pentru a-i întreba când vor fi demarate lucrările pentru construcția de noi școli.

Marius Girigan, vicepreședintele Asociației Părinților din Sibiu, a venit pentru prima oară în fața aleșilor locali în luna aprilie a anului trecut pentru a cere să se găsească soluții astfel încât elevii înscriși la Școala Gimnazială nr. 18 să nu mai facă ore după-amiaza. În ultimul an, el a luat cuvântul de mai multe ori, făcând inclusiv propuneri pentru a se construi noi unități de învățământ în oraș. În luna februarie, în urma intervenției lui, primarul Astrid Fodor declara că administrația locală are în derulare proiecte pentru trei unități școlare. Una ar urma să fie amenajată în clădirea Maria Tereza, alta la liceul CFR, iar a treia pe Calea Șurii Mici.

Sibianul spune că, în urma ședinței respective, a solicitat municipalității să transmită câte clase vor avea cele trei noi școli. Concluzia pe care a tras-o acesta este că nu vor fi suficiente, fiindcă numărul elevilor care învață după-amiaza este deja mare.

„La ședința din februarie v-am propus construirea a trei școli noi. În urma ședinței, am trimis tuturor consilierilor un e-mail. Nu am primit niciun răspuns de la nimeni. (…) În urma ședinței am întrebat care va fi numărul de clase de la cele trei școli noi, Maria Tereza, Liceul CFR și cea de pe Calea Șurii Mici. Am primit un răspuns de la Serviciul Școli, care spune că la Maria Tereza vor fi 26 de săli de clasă, la Liceul CFR vor fi 21 de săli de clasă, iar despre cea de pe Calea Șurii Mici mi s-a răspuns că nu există niciun proiect de școală acolo. Deci din 3 școli sunt doar două. (…) La acea ședință am anunțat că inițiem o petiție. Este petiția cu cele mai multe semnături inițiată vreodată în Sibiu”. (…) În anul 2021 erau 2.200 de copii care făceau ore după-masa. Acum sunt 5.500. Numărul s-a triplat și dacă nu facem nimic, vor fi și mai mulți, a spus Marius Girigan în fața consilierilor locali.

Acesta a întrebat, de asemenea, când va începe construcția școlilor primise. „La cele două școli propuse vor învăța doar 1.000 de elevi, iar noi avem 5.500”, a mai spus acesta.

Consilierul Lucian Hunyadi (PNL) este singurul consilier local care i-a oferit părintelui un răspuns. „Eu vorbesc în calitate de părinte al unui copil care desfășoară cursurile după-masă. Într-adevăr, avem nevoie de școli. Sunt două proiecte în desfășurare, deci nimeni nu poate spune că nu există intenție pentru doleanțele sibienilor. Am toată încrederea că aparatul primăriei împreună cu doamna primar și cu noi, consilierii, vom căuta toate resursele necesare pentru a reuși să implementăm și a treia, și a patra școală pentru a face față necesităților actuale ale orașului”, a spus Hunyadi.