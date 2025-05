platforma de teatru politic revine la sibiu

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu în parteneriat cu Platforma de Teatru Politic prezintă marți, 10 iunie, de la ora 18:00, spectacolul „Acrobații – 7 zile din viața unor profesori de țară” și miercuri, 11 iunie, de la ora 18:00, spectacolul „Odd Couture”. Accesul publicului la oricare dintre cele două reprezentații se face gratuit, în limita locurilor disponibile.

„Suntem norocoși să aducem la Sibiu două producții ale Platformei de Teatru Politic, imediat după Gala UNITER din acest an unde acest proiect a fost recompensat cu Premiul Special British Council. Platforma a fost înființată în 2013 și a produs peste 40 de spectacole și proiecte multimedia, cu aproape 200 de artiști. Ce e important pentru noi ca teatru e să aducem piese noi ce explorează teme tot mai relevante într-o societate aflată într-o schimbare accelerată. Sunt convins că aceste două spectacole de la Sibiu vor fi o propunere bună pentru dezbateri în rândul publicului tânăr alături de adulți. Acest turneu este posibil cu sprijinul AFCN.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

„Acrobații – 7 zile din viața unor profesori de țară” Spectacolul spune povestea a cinci profesoare și profesori la o școală gimnazială dintr-o comună fictivă din România. Cinci cadre didactice dedicate, care vor să schimbe lumea de la catedră. Prin intermediul experiențelor acestora pe parcursul unui an școlar se construiește radiografia unei comunități, cu toate tensiunile și contradicțiile specifice procesului de învățământ în mediul rural din România anului 2022. Spectacolul, deși ficțional, se bazează pe o cercetare riguroasă, desfășurată pe parcursul unui an de zile de echipa artistică, prin intermediul unor interviuri, ateliere de teatru participativ și discuții informale cu diverși actanți din sistemul de învățământ (cadre didactice, elevi, directori, inspectori, lideri de sindicat etc.). Proiect realizat în parteneriat cu Asociația Constantin Hamangiu din Bârlad, în cadrul programului „Perifeeria – Platforma de Teatru Politic 2021-2022”, program finanțat prin fondurile structurale EEA Grants și de Ministerul Culturii. Spectacol recomandat celor cu vârsta peste 16 ani (conține scene scurte cu limbaj licențios).

ACROBAȚII

7 zile din viața unor profesori de țară

Cu: David Drugaru, Anamaria Feraru, Silvana Mihai, Katia Pascariu, Octavian Voina

Scenografia: Irina Gâdiuță

Muzica și versurile: Paul-Ovidiu Cosovanu

Mișcarea scenică: Paul Dunca / Paula Dunker

Asistență regie și producție: Eva Todică

Grafica: Cătălin Rulea

Scenariul și regia: David Schwartz

Documentare: David Drugaru, Anamaria Feraru, Silvana Mihai, Katia Pascariu, David Schwartz, Eva Todică, Octavian Voina

durata: 1h55min

„Odd Couture” se bazează pe o documentare consistentă, prin interviuri, discuții și întâlniri informale, lectura unor materiale sociologice sau economice, despre industria modei, în context local și internațional. Cum arată o comedie despre relațiile de muncă într-o industrie textilă care e pe moarte? Și cum arată o comedie despre munca în industria de modă, un domeniu cu un viitor extrem de incert în contextul lipsei de reglementări? Ce coincidență și ce noroc că vă puneți aceste întrebări deoarece: Odd Couture este un spectacol despre două lumi complet diferite, dar interconectate – fabricile de textile și show-urile din industria de modă. Spectacolul este rezultatul rezidenței Școala de Teatru Politic 2024, desfășurată la Bârlad și București în august-noiembrie 2024, în cadrul căreia o echipă de artiste și artiști la început de carieră a experimentat dezvoltarea și construcția unui spectacol de teatru despre relații și probleme de muncă. În cadrul rezidenței, echipa a fost îndrumată de artiste și artiști cu experiență în teatru politic (Paula Dunker, Mihaela Michailov, Katia Pascariu, David Schwartz). Spectacol recomandat celor cu vârsta peste 16 ani (conține scene scurte cu limbaj licențios).

ODD COUTURE

Cu: Anamaria Codiță, David Drugaru, Anamaria Feraru, Silvana Mihai, Daniel Stănciucu

Scenografia: Sabina Reus

Universul sonor: Daniel Stănciucu

Text: Alexandru Gorghe

Regia: Mara Oprea

Producția: Platforma de Teatru Politic

Parteneri: Asociația Constantin Hamangiu Bârlad, Centrul de Teatru Educațional Replika

durata: 1h 40 min

Rezervarea locurilor se poate face direct la sediul Agenției de Bilete a Teatrului „Gong” din str. Al. Odobescu 4, sau prin e-mail la ticketing(@)teatrulgong.ro. Vă rugăm să specificați numele dvs. și numărul de locuri necesar. Rezervările expiră cu 15 minute înainte de începerea reprezentației, iar confirmarea locurilor se face doar prin mesaj scris.