„2025: nouameapiesă?” – spectacol interactiv, cu intrare liberă, la teatrul gong din sibiu

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă spectacolul – invitat „2025: Nouameapiesă?” pe un text semnat de dramaturgul Peca Ștefan, produs de Asociația Narative, în cadrul proiectului „Narative și intersecții performative”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Intrarea publicului este gratuită, în limita locurilor disponibile. Evenimentul va avea loc joi, 5 iunie, de la ora 19:00 și are o durată de aproximativ două ore, fiind recomandat celor cu vârsta peste 16 ani.

„Suntem bucuroși să fim partenerii lui Ștefan Peca într-un performance despre identitate, haos digital, crize și tot ce ne mai apasă în aceste vremuri. Vă propunem un spectacol interactiv în care spectatorii influențează piesa, devin creatori și chiar elemente în construcția de pe scenă. Aceasta e o întâlnire importantă între artiști și public, mai ales pentru cei care iubesc teatrul și dezbaterile.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

Noua producție, un experiment hibrid interactiv – susținut de elemente multimedia, este o chestionare amuzată a lumii moderne, pornind de la ideea că un text dramaturgic bun s-ar cuveni să exploreze “o mare problemă din realitate”. Într-un dialog hiper-realist cu spectatorii, nouameapiesă, se transformă, treptat, în Noua lor piesă, cu zeci de posibile povești intersectate, inspirate de idei și atitudini ale oamenilor reuniți în sala de teatru.

Noua piesă a lui Peca Ștefan ar fi putut fi scrisă pentru actori faimoși – o producție extravagantă, cu orchestră și corp de balet, pentru săli imense, cu candelabre strălucitoare. Dar, în lumea postpandemică, plină de catastrofe de tot felul, unde bugetele pentru teatru sunt reduse an de an, ea rămâne o simplă (pseudo)prelegere (anti)performativă. Peca este una dintre vocile importante ale dramaturgiei românești de după 2000. „2025: Nouameapiesă?” e singurul lui text în care miza dramatică este chiar prezența autorului pe scenă, în relație directă cu publicul. Această versiune este dezvoltată în colaborare cu artista multimedia Cinty Ionescu, care va performa live alături de dramaturg, semnând și video design-ul.

Intrarea publicului se face gratuit, cu recomandarea de a rezerva locurile online folosind formularul de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1bYYv3zIV6vwhxp9cesJeGeGVdohsac6FwOuQHDZl8mXaug/viewform?usp=sharing&ouid=105413508815212194206

„Uneori am impresia că trăim cu toții într-un colaj absurd de meme-uri, știri contradictorii și frici nedigerate. În spectacolul ăsta nu încerc să clarific nimic, mă interesează spațiul dintre prezență și absență, dintre real și generat. În 2025: Nouameapiesă?, am lucrat cu ideea de vulnerabilitate digitală – ce înseamnă să fii prezent, cu toată fragilitatea ta, într-o epocă în care adevărul se dizolvă rapid, iar imaginea preia controlul. Încerc să creez un spațiu în care să respirăm împreună, să ne uităm direct în haos și să zâmbim – nu din nepăsare, ci ca formă de supraviețuire. Tehnologia e doar un pretext. Ce mă interesează e cum putem rămâne umani când totul pare compus din glitch-uri, cum are loc întâlnirea reală cu ceilalți, chiar dacă drumul până acolo trece printr-un ecran.”, Cinty Ionescu, Artist vizual.

„Aș fi putut să scriu pe o temă importantă, să zicem o dare în vileag a corupției sistemice reflectată în inegalitatea socială. Sau aș fi putut să scriu despre fanatism și fascism. Chiar aș putea să-mi imaginez cum aș fi scris noua mea piesă despre radicalizare, de exemplu. Aș fi început cu o documentare din sursele existente. După care aș fi făcut, probabil interviuri, o cercetare pe teren. Aș fi găsit tema centrală cu care aș fi rezonat cel mai mult. Din care aș fi construit conflictul piesei – exploatându-l la maximum în fiecare scenă. Și acum ar fi început, chiar aici, în fața noastră, un spectacol inventiv și ludic, care ar fi prezentat problema din toate unghiurile, invitându-vă să participați, ca pe niște parteneri egali, să reflectați, să dialogați. Dar, vorba cântecului… you can’t always get what you want.”, Peca Ștefan, Dramaturg.