ruxandra cibu se retrage din cursa pentru șefia usr sibiu. primarul cisnădiei, principalul favorit

Ruxandra Cibu nu va mai candida pentru funcția de președinte județean al USR Sibiu. Mircea Orlățan își arată intenția de a prelua conducerea.

Ruxandra Cibu a anunțat vineri, 30 mai, că nu va mai candida pentru funcția de președinte județean al USR Sibiu, alegând să se concentreze pe activitatea parlamentară. Potrivit acesteia, Mircea Orlățan, primarul orașului Cisnădie, și-a exprimat deja intenția de a se implica în conducerea filialei.

„Am decis ca începând din acest an să mă concentrez pe activitatea din Parlament, care mi se pare extrem de importantă și care presupune o responsabilitate uriașă în fața sibienilor. De aceea, nu voi mai candida pentru funcția de președinte județean și vă spun asta având în vedere că urmează alegeri interne în USR în perioada următoare, atât la nivel local, cât și la nivel național. Pot să vă spun, de asemenea, că am ascultat vocea colegilor mai tineri. Am hotărât să las loc celor care vin din urmă cu energie, cu idei și, așa cum este normal, vreau să ofer o șansă noilor primari să se implice mai mult în organizarea și în conducerea organizației locale. Dat fiind faptul că ei au în spate voturile oamenilor, am încredere în colegii mei că vor susține o nouă generație de politicieni pentru a conduce USR Sibiu. Și eu sunt aici. Rămân aici să-i ajut, să-i sprijin cu experiența mea și le doresc succes”, a declarat Ruxandra Cibu.

