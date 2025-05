psd sibiu: "conflictul de la filarmonica de stat sibiu nu se rezolvă prin concedieri" (c.p)

A m avut o întrevedere cu liderul Sindicatului Artiștilor Instrumentiști din Filarmonica de Stat (SAIFS) Sibiu, doamna Monica Florescu, și cu domnul George Petrache, liderul Blocului Național Sindical (BNS) – Filiala Sibiu.

”Este aberant ce a încercat să facă președinta Consiliului Județean Sibiu doar pentru că a fost deranjată de un protest, întemeiat sau nu, și anume să dea afară, la propriu, un număr important de oameni din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu. Nu a bugetat banii pentru salarii și a pus pe ordinea de zi un proiect de hotărâre de Consiliu Județean prin care să concedieze un număr mare de muzicieni și tocmai pe aceia care au fost lideri de sindicat și care au început protestele”, subliniază deputatul Bogdan Trif, președintele Organizației Județene PSD Sibiu.

​Îi cerem să înceteze cu aceste apucături comunisto-pedeliste – care speram să fi apus o dată cu înscrierea în PNL – prin care oricine avea o altă opinie era dat afară nu doar el, ci toate rudele sale care lucrau în diverse instituții, astfel încât să știe toți de frică și să ia aminte ca altădată să nu mai îndrăznească să aibă o altă opinie decât șeful sau șefa. Să se gândească doamna președintă că acei oameni au familii, au copii acasă care trebuie hrăniți și, nu în ultimul rând, au o carieră pentru care s-au pregătit și au muncit ani de-a rândul. Când ești într-o astfel de poziție, trebuie în primul rând să fii om, un om cu suflet și un bun manager, care găsește soluții, nu care ia măsuri lipsite de orice logică și empatie. Dacă cineva din cadrul Filarmonicii a greșit, sunt legi în vigoare și se pot lua măsuri punctuale, în niciun caz soluția nu este o concediere colectivă, îmbrăcată sub forma unei reorganizări.

​S-au făcut presiuni din exterior asupra consilierilor județeni PSD să voteze acest proiect propus de președinta Consiliului Județean Sibiu. Bineînțeles că nu am cedat.

”În calitate de membru al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Culte, Tineret și Sport, din partea PSD, am votat împotriva proiectului de hotărâre privind reorganizarea Filarmonicii de Stat Sibiu, deoarece nu am fost convins de motivele privind necesitatea și oportunitatea modificărilor propuse. Nu cred că reducerea numărului de artiști instrumentiști din Filarmonica Sibiu este cheia rezolvării problemelor cu care se confruntă Filarmonica. Consider că rațiunea și dialogul sincer între părți pot aduce soluția de rezolvare a conflictului, iar ca social-democrat susțin permanent dialogul și nu starea conflictuală”, explică Marius Novac.