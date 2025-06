primarul orașului cisnădie vrea să conducă filiala județeană a usr. orlățan: „este nevoie de o altă abordare”

Primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, își dorește să conducă filiala județeană a USR Sibiu. Edilul consideră că este nevoie de o altă abordare pentru a fi mai aproape de toate comunitățile din județ.

Ruxandra Cibu a anunțat vineri, 30 mai, că nu va mai candida pentru funcția de președinte județean al USR Sibiu, alegând să se concentreze pe activitatea parlamentară. Primarul orașului Cisnădie și-a depus deja candidatura pentru a conduce organizația la nivel județean.

Mircea Orlățan spune că știe foarte bine județul și își dorește ca partidul să fie mai aproape de comunitate. „Eu mi-am anunțat colegii de vreo două săptămâni, iar zilele trecute mi-am depus oficial candidatura pe programele noastre. Eu cred că este nevoie de o altă abordare și la nivel județean. Trebuie să fim mult mai aproape de comunitate, de județ, pentru că ultimele rezultate ale alegerilor locale, atât la consilieri locali, cât și la primari, nu au fost cele mai minunate. Cred că e nevoie de un om care cunoaște foarte bine județul, iar eu de mic copil am trăit și am lucrat în diferite locuri din județ. E nevoie să cunoști și mentalitățile județului, pentru că sunt microregiuni diferite. Eu zic că știu foarte bine dinamica economică și problemele din aceste comunități și putem face lucruri bune. De asemenea, îmi doresc o relație mai calmă cu celelalte partide. Chiar dacă avem nuanțe diferite, nu trebuie să ieșim să țipăm, dacă nu suntem de acord unii cu ceilalți. Trebuie discutat ca să ajungem la lucruri comune, eu așa consider și așa o să fac. Vreau maturitate și echilibru în organizația asta, mulți colegi mi-au spus că își doresc același lucru”, a precizat pentru Ora de Sibiu Mircea Orlățan, primarul orașului Cisnădie.