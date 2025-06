fc hermannstadt a câștigat meciul negocierii și becali a cedat: ”țineți-l!”

Într-o intervenție televizată cu momente tensionate, dar și constructive, Gigi Becali, patronul FCSB, și Daniel Niculae, președintele lui FC Hermannstadt, au discutat în direct despre viitorul fundașului dreapta Nana Antwi (24 de ani). Jucătorul ghanez ar putea rămâne la Sibiu și în sezonul viitor, după o înțelegere verbală între cei doi conducători.

Deși transferul lui Ianis Stoica e în impas, Nana Antwi are șanse mari să continue la Sibiu. Becali și Niculae au ajuns la un acord de principiu în direct, fără acte semnate, dar cu o înțelegere clară: Hermannstadt va putea conta în continuare pe serviciile fundașului ghanez. Dialogul a fost sincer, pe alocuri tensionat, dar și constructiv – un exemplu rar de transparență în fotbalul românesc.

Gigi Becali a intrat în direct și a clarificat că interesul său pentru transferul lui Ianis Stoica la Hermannstadt a dispărut după ce comunicarea dintre cluburi s-a rupt:

„Cred că a picat cu Ianis Stoica, nu m-a mai interesat. Am vorbit atunci, mi-au zis că facem să fie bine, apoi nu au mai răspuns la telefon și nu m-a mai interesat. După aia am înțeles că a vorbit Dinamo cu el”, a spus Becali, vizibil deranjat de lipsa de transparență din partea sibienilor.

De cealaltă parte, Daniel Niculae a lăsat loc de interpretări, precizând că transferul nu este complet exclus:

„Nu l-am vândut încă. Avem o ofertă foarte bună, dar suntem deschiși oricărei oferte.”

Becali intervine în negocierile cu Dinamo: „Puneți 300.000 în plus”

Intervenția lui Gigi Becali a mers și mai departe. Acesta a declarat că a vorbit personal cu cei de la Dinamo despre Stoica și le-a sugerat că trebuie să vină cu bani serioși pe masă dacă îl vor:

„Le-am spus celor de la Dinamo că le dau banii să îi aibă în cont. Asta e sfatul meu: mai puneți 300.000 și o să vi-l dea. E Becali la mijloc. Când e Becali la mijloc, tot timpul se vrea în plus. Dacă nu e Becali, poate să îl ia cu un milion.”

Negociere indirectă: Becali și Niculae, față în față

Discuția a luat o turnură interesantă când Daniel Niculae a explicat că nu a primit o ofertă clară din partea FCSB:

„Dacă am fi avut o ofertă de la dvs. probabil ar fi contat, dar nu a fost. Erau implicate 3 părți, erau multe persoane acolo. Cel mai bine e ca atunci când un club vrea un jucător, să facă o ofertă direct acelui club.”

Becali a admis că prezența sa în orice negociere ridică prețurile automat:

„E normal să crească prețul când sunt eu la mijloc. Eu sunt omul care plusez când vreau un jucător. Dau mai mult și cu asta basta, dar am și eu o limită. Oferta era de un milion pentru Ianis.”

Niculae a răspuns că Hermannstadt cere 1,5 milioane pentru Stoica, o sumă cu care FCSB nu pare să fie confortabilă.

Final cu înțelegere: Nana Antwi rămâne la Sibiu

Discuția s-a încheiat pe un ton pozitiv, când Becali a confirmat că este de acord ca fundașul dreapta Nana Antwi să continue sub formă de împrumut la Hermannstadt:

„Din punctul meu de vedere, puteți să îl țineți, nu am treabă.”

Niculae a întărit dorința clubului de a păstra jucătorul:

„Toată lumea ar avea de câștigat, se simte bine la Sibiu.”

Becali a remarcat progresul fotbalistului:

„Da, da, puteți să îl țineți, îl creșteți. A crescut, altfel juca la început, altfel joacă acum. Dacă se controlează la mișcări, e mare fotbalist. Are viteză, dar face un dribling în plus, se driblează singur.”