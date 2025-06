hairstylist ridicat de pe stradă și dus la secție. acuză că a fost bătut de polițiști / video

Un cunoscut hairstylist din Sibiu a fost luat de pe stradă, dus la sediul poliției și amendat de oamenii legii pentru că a tulburat ordinea și liniștea publică. Bărbatul îi acuză pe agenți că l-ar fi bătut.

UPDATE

Paul Rădulescu a povestit, pentru Ora de Sibiu, cum s-a desfășurat evenimentul din acea dimineață și cum a ajuns la secție. Potrivit acestuia, a fost abordat de oamenii legii în timp ce stătea pe o bordură „Era dimineață, eu mă întorceam dintr-un club de pe Mihai Viteazu. Am luat decizia să merg acasă pe jos ca să pot trece pe la niște magazine să îmi iau de mâncare. Am mers pe Vasile Aaron, apoi prin Hipodrom și după am ajuns pe strada Petru Șpan. Acolo m-am oprit pentru că am obosit. M-am așezat pe bordură, nu mi-am pus viața în pericol și nici viețile șoferilor. În jur erau mașini parcate pe trotuar. La un moment dat, m-am trezit cu un echipaj de poliție în fața mea. M-au înconjurat și m-au legitimat. Eu eram un pic pilit și poate a părut că îmi bat joc de ei, dar în niciun caz. Le-am dat datele și tot ce mi-au cerut. Dar, la un moment dat, în timpul percheziției, mi s-a părut foarte dubios că agentul îmi trăgea pantalonii jos de pe mine. Atunci i-am zis vezi că îmi dai pantalonii jos, fra. Momentul în care el mi-a zis că mi-a vorbit frumos. Eu nu consider că prin faptul că m-am adresat așa am vorbit urat. Dacă asta e o jignire, când înjuri ce e?”, a spus Paul Rădulescu.

Sibianul a povestit și ce a urmat apoi. El spune că, în timp ce era încătușat, a fost lovit cu capul de gard. Apoi, în mașina poliției, în drum spre secție, a fost lovit. „M-au încătușat, apoi s-a auzit o lovitură. M-au dat cu capul de gard, dreptul urmare am o leziune pe față. Apoi mi-au luat telefonul din mână și mi-au șters filmarea din telefon, dar a rămas salvată în albumul cu articole șterse recent. Pe urma m-au agresat fizic și verbal. La secție am trăit o chestie incredibilă, m-au legat ca pe ultimul infractor de o masă cu cătușele. Simțeam că ura vina de la faptul că fac parte din comunitatea LGBT. Cred că altfel ar fi fost tratamentul”, a spus Paul Rădulescu.

Bărbatul spune că a aflat din presă că a fost amendat cu 2.000 de lei. El are de gând să conteste sancțiunea și îi va da în judecată pe polițiști. În plus, spune că și-a scos și un certificat medico-legal în urma rănilor suferite. „Eu nu știam că am luat amendă. Când o s-o primesc, o voi contesta. Pentru că mie nu mi-a adus nimeni la cunoștință faptul că am fost amendat. O să îi dau pe fiecare dintre polițiști în judecată. Azi mi-am scos și certificatul medico-legal unde scrie ce leziuni am”, a adăugat acesta.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Sibianul Paul Rădulescu, cunoscut hairstylist din Sibiu, a fost găsit pe strada Petru Rareș din Sibiu de un echipaj de poliție aflat în patrulare. Fiindcă stătea parțial pe trotuar și cu picioarele pe partea carosabilă, oamenii legii au oprit lângă el pentru a verifica în ce stare se află. Oamenii legii spun că l-au legitimat, l-au controlat corporal și au găsit asupra lui mai multe sticle cu băuturi alcoolice. „La data de 31 mai a.c., în jurul orei 07:35, polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică, aflați în serviciul de patrulare și asigurare a ordinii și liniștii publice, la intersecția străzilor dr. Petru Rareș cu Bulevardul Milea, din municipiul Sibiu, au observat un bărbat care se afla parțial pe trotuar și cu picioarele pe partea carosabilă. Polițiștii au oprit pentru a verifica starea bărbatului. Au proceda la legitimarea acestuia, stabilind că este sibian și are 38 de ani și la efectuarea controlului corporal, găsind asupra sa mai multe sticle de băuturi alcoolice”, spune Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu. Potrivit reprezentanților IPJ Sibiu, sibianul a devenit recalcitrant și le-a adresat injurii polițiștilor, astfel că aceștia l-au încătușat și l-au condus la sediu, acolo unde bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, pentru adresare de injurii și tulburarea ordinii și liniștii publice. „Menționăm că polițiștii au intervenit conform Legii nr. 218/2002, fiind vorba despre o persoană care s-a pus în pericol pe sine, dar și traficul rutier”, a adăugat Isabela Brad. La sediul poliției, oamenii legii au chemat o ambulanță, deoarece bărbatul a susținut ca se simte rău. La sosirea acesteia, după ce a fost evaluat de către medic, el a refuzat transportul la spital. Sibianul acuză însă că polițiștii l-ar fi bătut. Paul Rădulescu susține că a fost încătușat, dus la secție și agresat de oamenii legii. A publicat inclusiv o filmare, pe rețelele de socializare, cu intervenția agenților. „Cam asta se întâmplă în orașul Sibiu când o persoană stă liniștită pe marginea unei borduri (ori polițiștii nu sunt pregătiți, ori sunt homofobi!). DUPĂ ACEASTĂ EXPERIENȚĂ AM RĂMAS CU TRAUME). După încătușare telefonul mi-a fost confiscat să nu pot filma agresiunea care a avut loc în mașină în drumul spre secție. Iar la secție alt comportament agresiv! M-au luat la agresat, legându-mă de o masă cu cătușe. Am cerut ajutor medical pentru că intrasem în atac de panică! Am avut impresia că cei de pe salvare erau mână în mână cu cei de la poliție”, a scris Paul Rădulescu pe pagina de Facebook, acolo unde a publicat și filmarea din timpul intervenției. Sursele Ora de Sibiu spun că bărbatul nu a fost bătut de polițiști, ci s-ar fi rănit în momentul încătușării, fiind agitat și recalcitrant.