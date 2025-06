nu pleacă nicăieri: 2 jucători rămân pe baricade la fc hermannstadt

Doi dintre apărătorii centrali cu mare experiență din lotul lui FC Hermannstadt, Ionuț Stoica și Florin Bejan continuă la Sibiu și în sezonul viitor.

Aflați la final de contract cu FC Hermannstadt, căpitanul Ionuț Stoica (37 ani) și Florin Bejan (34 ani) continuă a echipa sibiană și în stagiunea următoare.

Contractul lui Florin Bejan s-a prelungit automat și sezonul viitor, clubul activând o clauză care îi permitea să facă acest lucru. Bejan este de 4 ani la Sibiu, iar în sezonul trecut a evoluat în 26 de meciuri de campionat, totalizând 1653 de minute și un gol reușit.

Cel mai vechi jucător din lot, căpitanul Ionuț Stoica a ajuns la un acord verbal pentru prelungire și va semna contractul la reunirea echipei. De 8 ani la Sibiu, Stoica a fost un jucător de bază și sezonul trecut, în care a cumulat 31 de meciuri de campionat, totalizând 2717 minute.

Alți doi fundași centrali, Tibi Căpușă și Vahid Selimovic sunt jucători sub contract și sezonul viitor. Venit ca fundaș dreapta, Căpușă a fost transformat de antrenorul Măldărășanu în apărător central, în noul sistem folosit, 3-5-2.

Singurul apărător central care se desparte de sibieni în această vară este Valerică Găman, jucător aflat la final de acord și care nu a primit ofertă de prelungire.

Pe lângă Găman, s-au mai despărțit de FC Hermannstadt în această vară Iancu (Poli Iași), Murgia și Antwi, ultimii doi fiind împrumutați de la alte grupări. Biceanu și Buș sunt la final de contracte iar clubul nu a anunțat ceva oficial în privința lor. Ianis Stoica și Tiago Goncalves vor fi probabil valorificați de club în această vară, existând oferte tentante pentru ei.

LOT ACTUAL FC HERMANNSTADT:

PORTARI: Căbuz, Muțiu, Uțiu (CSM Focșani)

FUNDAȘI: Balaure, Căpușă, Ionuț Stoica, Selimovic, Bejan, Issah (Metaloglobus), Ciubotaru (Ungheni), Călugăr (Alba Iulia), Goncalves (?)

MIJOCAȘI: Jipa (Gloria Buzău), Kujabi, Ivanov, Gândilă (Under 21), Oroian, Baba Ayne (Șelimbăr), Luca (Șelimbăr, Under 21), R. Popescu, Mihart (Under 21)

ATACANȚI: Chițu, Ianis Stoica (?), Neguț