mama din sibiu care a făcut greva foamei la ministerul educației i-a trimis o scrisoare președintelui nicușor dan: „legea este încălcată”

Cu doar câteva zile înainte de Bacalaureat, mama din Sibiu care a protestat în fața Ministerului Educației pentru a cere să li se facă dreptate elevilor din școlile cu predare în limbile minorităților, care n-au beneficiat de predare integrală în limba maternă, i-a trimis o scrisoare deschisă noului președinte al României.

Oana Rogojanu, mama unei eleve de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu, a protestat extrem, luna trecută, în fața Ministerului Educației în speranța că va reuși să le facă dreptate miilor de elevi din România care vor da Bacul la Limba Maternă. Asta după ce, în cele mai multe dintre școlile cu predare în limbile minorităților din țară – inclusiv la Brukenthal – nu toate materiile sunt predate în limba maternă.

Citește și: Mămică din Sibiu în greva foamei la Ministerul Educației

După ce luni întregi sibianca a căutat soluții la instituțiile abilitate, a decis să apeleze la o măsură extremă de protest și a intrat în greva foamei timp de o săptămână. A purtat discuții inclusiv cu Daniel David, ministerul Educației, care a admis că este nevoie de o evaluare sistemică a funcționării liceelor cu predare în limbile minorităților. Mai mult, ministrul a trimis Corpul de Control la Colegiul Național „Brukenthal” din Sibiu pentru a verifica modalitatea în care sunt predate materiile.

Scrisoare către președinte: „Toți au păstrat tăcerea”

Cu câteva zile înainte de Examenul de Bacalaureat, Oana Rogojanu i-a trimis o scrisoare deschisă președintelui României, Nicușor Dan. Aceasta i-a prezentat situația, atrăgând atenția că legea educației nu este respectată. Sibianca i-a cerut președintelui să ia urgent o măsură astfel încât elevii care nu au beneficiat de predare în limba maternă să nu fie obligați să susțină examenul la această probă.

„Domnule Președinte,

România încheie un an școlar marcat de o nedreptate gravă, ignorată de ani buni: legea educației este încălcată sistematic.

Vă scriu ca părinte care crede în lege și în demnitatea publică.

În câteva zile, fiica mea va susține examenul de Bacalaureat. Timp de patru ani, nu a beneficiat de predare în limba minorității la un liceu german, așa cum a prevăzut Legea 1/2011 în primii ani de liceu și cum prevede în prezent Legea 198/2023.

Aceasta este o realitate trăită direct de fiica mea și de colegii ei, zi după zi – și este imposibil de ascuns. Ilegalitatea a fost documentată, dovedită și chiar recunoscută de instituțiile statului.

Și totuși, niciun mecanism de reparație nu a fost aplicat. Diploma de Bacalaureat nu va reflecta realitatea educațională a copilului meu, ci o încălcare a legii – o nedreptate care afectează alți mii de elevi din școli cu predare în limbile minorităților, pentru care statul nu a oferit ceea ce a promis.

Din noiembrie 2024, am transmis sesizări oficiale către toate instituțiile competente – Ministerul Educației, ARACIP, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, conducerea Colegiului Brukenthal, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Avocatul Poporului și Comisia pentru Drepturile Omului și Minorități din Senat – însoțite de documente și solicitări explicite.

Toți au păstrat tăcerea. Nimeni nu a propus nicio soluție. Nici măcar una provizorie, punctuală, legală, umană.

Foarte recent, am transmis și Administrației Prezidențiale o documentare completă a situației, însoțită de răspunsuri oficiale și solicitarea expresă de a urgenta analiza, având în vedere apropierea examenului de Bacalaureat.

Avem un Minister al Educației, un ministru în funcție și o întreagă structură dedicată – cel puțin teoretic – protejării drepturilor elevilor. Există chiar o direcție generală specializată în învățământul în limbile minorităților. Și totuși, copiii ajung victime ale unui abuz instituțional, ignorați de un sistem care are ca obiect exact protejarea lor.

Vă rog, în calitatea dumneavoastră de garant constituțional al respectării legii și al bunei funcționări a autorităților publice, să acționați – în limitele mandatului – dar cu toată forța morală și instituțională pe care o aveți:

Să cereți public Ministerului Educației să emită, înainte de începerea examenului de Bacalaureat, o dispoziție oficială către inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, prin care să precizeze că elevii care nu au beneficiat de predare în limba maternă, conform legii, nu sunt obligați să susțină această probă.

Aceasta este singura măsură legală, rapid aplicabilă și reparatorie, care mai poate fi pusă în practică în timp util – fără modificarea examenului sau a metodologiei – dar cu efect direct în protejarea acestor elevi de un abuz confirmat.

Nu cer o favoare, ci respectarea legii. Iar vocea dumneavoastră – în această ultimă săptămână înainte de examen – poate face diferența.

Cred că puteți schimba în bine nu doar destine individuale, ci și direcția unui sistem întreg. Iar pentru acești elevi, ar însemna că țara nu i-a abandonat”, este scrisoarea transmisă de sibiancă, publicată de edupedu.ro.

Oana Rogojanu i-a transmis o scrisoare deschisă și ministrului Educației, cel care ar putea să facă o schimbare, în prag de Bac, în sistemul de învățământ. „În fața primului Bacalaureat din mandatul dumneavoastră, aveți ocazia de a transforma o funcție formală într-un mandat asumat, curajos și echitabil. Nu lăsați ca această nedreptate să se consume chiar sub autoritatea dumneavoastră și să devină semnătura unui început. Această ilegalitate moștenită nu vă aparține. Cu atât mai mult cu cât, în actuala conducere a Ministerului Educației, 5 dintre cei 7 oficiali de rang înalt – Sorin Ion, Kallos Zoltan, Gigel Paraschiv, Ioana Lazăr și Sorin Ștefan Decă – au făcut parte și din echipa ministrului anterior, Ligia Deca. Aceștia au contribuit la elaborarea noii Legi a învățământului preuniversitar, intrată în vigoare în septembrie 2023, dar nu au acționat pentru a-i aplica principiile. (…) Chiar pare incredibil, dar acest Bacalaureat este pe cale să se desfășoare sub presiunea unei nervozități instituționale care încearcă să acopere ilegalitatea, în ciuda realității evidente din colegiile cu predare parțială în limba minorităților și a dovezilor deja adunate de Minister chiar prin instituțiile sale din subordine. Vă rog domnule ministru, nu vă însușiți aceste grave încălcări ale legii. Nu vă alăturați unei nedreptăți atât de evidente și de grosolane, care nu mai este un secret. Și vă întreb: de ce eu, o simplă mamă, a trebuit să cercetez legea, să documentez faptele, să aduc dovezi funcționarilor Ministerului – unui întreg departament pentru minorități, secretarilor de stat – și să demonstrez ceea ce ei aveau obligația profesională să știe? După ce am semnalat această ilegalitate, ministerul nu doar că nu a acționat, dar a părut că nu înțelege nici gravitatea, nici urgența, nici obligația legală de a oferi o soluție. Deși avea toate datele, timpul și instrumentele necesare. Am trăit o săptămână pe trotuarul din fața Ministerului Educației, pentru o singură promisiune: că se va face dreptate. Dar dreptatea întârzie. M-am expus public, deși nu sunt o persoană publică. Am fost nevoită să suport inclusiv comentarii ignorante și răutăcioase la adresa copilului meu, doar pentru că am cerut respectarea legii. Și totuși, niciun funcționar nu m-a contrazis. Niciunul nu a spus că nu am dreptate – pentru că nu aveau cum. În locul unui răspuns onest, au ales tăcerea, amânările și scuzele care ocolesc esențialul: o încălcare evidentă a legii, în defavoarea copiilor”, a transmis sibianca.

Aceasta i-a cerut ministrului Educației să emită de urgență o circulară oficială către toate unitățile de învățământ, prin care să clarifice că elevii care nu au beneficiat de predare în limba maternă pot opta să nu susțină proba de Limba Maternă, fără consecințe negative asupra diplomei de Bacalaureat.