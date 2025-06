concedierile masive de la filarmonica sibiu, explicate de cj sibiu. cîmpean: „nu vizează desființarea instituției” / video

Filarmonica de Stat Sibiu va trece printr-un proces de reorganizare, conform unui anunț făcut de președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, în cadrul unei conferințe de presă. Măsura prevede desființarea a 18 posturi – 9 vacante și 9 ocupate, pentru a eficientiza activitatea instituției și a reduce cheltuielile salariale.

Motivul principal al reorganizării Filarmonicii de Stat Sibiu îl reprezintă cheltuielile salariale mult prea mari în comparație cu volumul real de activitate al unor posturi. Potrivit conducerii Consiliului Județean Sibiu, mai multe funcții din cadrul instituției, inclusiv cele ale unor instrumentiști, sunt implicate în foarte puține concerte pe parcursul unui an, ceea ce generează un dezechilibru între munca prestată și costurile salariale suportate din bugetul public.

„Reorganizarea nu vizează desființarea instituției, ci reducerea a 9 posturi vacante – 8 instrumentiști și 1 consultant artistic – și a 9 posturi ocupate, care au o activitate disproporționat de mică în raport cu salariile aferente”, a explicat Daniela Cîmpean.

Conform analizei Consiliului Județean, instrumente precum pianul, harpa sau tuba sunt utilizate în mai puțin de 25 de concerte anual, ceea ce nu justifică menținerea unor posturi permanente în aceste compartimente. Prin reorganizare, se estimează economii de aproximativ 2,38 milioane lei anual, bani care vor fi reinvestiți pentru eficientizarea activității filarmonicii.

Filarmonica nu se desființează

Președinta CJ Sibiu a dezmințit categoric informațiile vehiculate în spațiul online privind presupusa desființare a Filarmonicii sau a orchestrei. „În spațiul public s-au lansat campanii mincinoase. S-a spus că se desființează Filarmonica, că se distruge orchestra, că se încalcă drepturi. Nimic mai fals. Nicio măsură nu vizează închiderea instituției sau oprirea activității orchestrei. Dimpotrivă, Filarmonica rămâne funcțională”, a subliniat Cîmpean.

Situația salarizării în context național

Filarmonica Sibiu este încadrată în grila 1 de salarizare – superioară – alături de orașe precum București, Iași, Craiova, Timișoara și Cluj. Cu toate acestea, programul de activitate este specific instituțiilor din grila 2, care implică un volum de muncă mai redus.

„Filarmonica Sibiu se pregătește pentru concert doar de luni până miercuri, cu repetiția generală și concertul având loc joia. Comparativ, personalul altor instituții culturale din subordinea CJ Sibiu lucrează 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, uneori și în weekend, cu salarii mai mici cu până la 60%”, a punctat președinta CJ.

Un artist de la Junii Sibiului câștigă cu 30% mai puțin decât unul de la Filarmonică, un muzeograf cu 48%, un bibliotecar cu 56%, iar un profesor de la Școala de Artă cu 66%. În acest context, restructurarea este considerată necesară pentru echilibrarea resurselor bugetare.

Președinta Consiliului Județean Sibiu a menționat faptul că restructurarea nu va implica crearea de noi posturi, iar artiștii ale căror posturi vor fi desființate vor avea prioritate la contractele de colaborare.

Managerul Filarmonicii, agresat fizic

În cadrul conferinței, Daniela Cîmpean a anunțat că managerul Filarmonicii de Stat Sibiu a fost agresat fizic, iar incidentul este susținut de documente medico-legale. „Managerul a fost agresat. Există document medico-legal care confirmă o fisură a unei vertebre. Am avut obligația legală de a depune plângere penală pentru agresiune, lipsire de libertate și ultraj”, a precizat aceasta.

În încheierea conferinței de presă, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a subliniat că decizia de reorganizare a Filarmonicii nu are legătură cu conflictele de muncă apărute în ultima perioadă, ci este determinată strict de motive obiective, de natură economică și juridică. „Nu facem reorganizarea ca să încheiem conflictele de muncă. Am spus foarte clar și am arătat motivele pentru care, din punct de vedere juridic, economic, această reorganizare este obligatorie”, a concluzionat aceasta.