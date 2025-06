start de vară: sunbreak festival începe joi în piața mare din sibiu

Sunbreak Festival revine în inima Sibiului, transformând Piața Mare în centrul distracției și culturii urbane între 5 și 8 iunie. Cu un program diversificat și intrare liberă, festivalul promite patru zile de muzică live, proiecții de filme, activități pentru copii și delicii culinare.

Programul detaliat al evenimentului:

Special acts:

5 iunie

Ora 18:30 – Pulsar

Ora 19:00 – Young till death

Main Stage by BT:

5 iunie, ora 19:30 – Andi Moisescu

6 iunie, ora 21:00 – INNA

7 iunie, ora 21:00 – Paraziții

8 iunie, ora 21:00 – Phoenix & Orchestra Simfonică

Pe Focus Stage by Kaufland, atmosfera va fi întreținută de artiști precum K-LU, Bully, Soceron, Cipi Hampu, FunkyDrop, Calibro 45, Los Vagabondos, Alex Zara, Laztech, Iustee, Mladin, Gadjo și Manu.

5 iunie

ora 16:00 – Iustee

ora 21:00 – Bully

ora 22:30 – DJ K-lu

6 iunie

ora 16:00 – Laztech

ora 19:00 – Manu

ora 22:00 – Los Vagabondos

7 iunie

Ora 12:00 – Open Decks

Ora 16:00 – Mladin

Ora 19:00 – Calibro 45

Ora 22:00 – Soceron

8 iunie

Ora 12:00 – Open Decks

Ora 16:00 – DJ Gadjo

Ora 19:00 – Alex Zara

Ora 22:30 – Cipi Hampu

🎬 Proiecții de filme în aer liber și kids zone

În fiecare seară, participanții la festival vor avea ocazia să vizioneze un film în aer liber. Publicul se va putea bucura de filme memorabile precum Bohemian Rhapsody, povestea electrizantă a legendarei trupe Queen și a carismaticului Freddie Mercury, și A Star is Born, un emoționant musical romantic cu Bradley Cooper și Lady Gaga. Atmosfera de aventură va fi întreținută de Indiana Jones and the Dial of Destiny, cel mai recent capitol din saga celebrului arheolog, iar fanii acțiunii moderne vor avea parte de adrenalină pură cu Bad Boys: Ride or Die, noua producție explozivă din franciza cu Will Smith și Martin Lawrence. Proiecțiile vor avea loc în fiecare seară, oferind o experiență relaxantă și captivantă sub cerul liber.

🎈 Zonă dedicată copiilor

Pentru cei mici, festivalul pregătește o zonă specială cu tobogane gonflabile, pictură pe față și diverse jocuri, asigurând distracție pentru întreaga familie.

🍔 Delicii culinare cu Food Truck Festival

Peste 25 de food truck-uri vor oferi o varietate de preparate, de la street food asiatic și burgeri gourmet, la deserturi artizanale și opțiuni vegane. Atmosfera va fi completată de băuturi artizanale și vinuri locale. Gurmanzii se vor putea desfăta cu produse de la Fata cu burgeri, Atelierul de langoși, Two Chefs, Wrap`n`Roll sau Healthy Buzz și se pot răcori cu o bere rece de la Nembeer sau Bere Sadu, ori cu un șpriț de vară de la Wine`o`clock.

📍 Detalii eveniment

Locație: Piața Mare, Sibiu

Perioadă: 5 – 8 iunie 2025

Program zilnic: Joi și vineri: 16:00 – 23:55; Sâmbătă și duminică: 12:00 – 23:55

Sunbreak Festival 2025 este organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu, Banca Transilvania, Kaufland România și iFM Sibiu.

Pentru mai multe informații, vizitați pagina oficială: facebook.com/sunbreakfestivalsibiu

Vă așteptăm să sărbătorim începutul verii împreună!