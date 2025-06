examenul care le poate schimba viața: mii de elevi din sibiu intră în ”febra” bac-ului

Vineri, 06.06.2025, s-a finalizat etapa de înscriere pentru sesiunea iunie 2025 a examenului național de Bacalaureat. Pentru această sesiune, în județul Sibiu s-au înscris 2355 candidați, dintre care candidați din seria curentă și candidați din seria anterioară.

Examenul începe marți, 10 iunie 2025, Probele scrise debutează cu proba la Limba și literatura română, conform OME nr. 6.481 din 30.08.2024. Miercuri, 11 iunie, se desfășoară proba E.c) obligatorie a profilului (matematică sau istorie), vineri 13 iunie se desfășoară proba E.d) la alegere a profilului și specialității (fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie), iar luni 16 iunie va avea loc proba E.b) la Limba și literatura maternă.

Probele scrise pentru examenul național de Bacalaureat 2025, sesiunea iunie, încep la ora 9:00 și se vor desfășura în 8 de centre de examen, unul din ele având arondată și o subcomisie. Cel mai mari centre de examen sunt la Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu (331 candidați), Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu (328 candidați) și Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu (322 candidați), iar cele mai mici sunt la Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș (253 candidați), Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș (263 candidați) și Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu (267 candidați).

Primele rezultate vor fi comunicate vineri, 20 iunie, până la ora 12:00 (în centrele de examen).

Contestațiile pot fi depuse în 20 iunie 2025 (în intervalul orar 14:00 – 18:00). Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afișate luni, 30 iunie 2025.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate (carte de identitate, pașaport) și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor și instrumente de desen la proba de Matematică.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări/materiale: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete, smartwatch etc.).

Activitatea de evaluare se realizează digitalizat pe stațiile de lucru aflate în centrul de evaluare desemnat de către Comisia Județeană de Bacalaureat. Distribuirea lucrărilor către profesorii evaluatori, în vederea evaluării, se face în mod aleatoriu, prin intermediul platformei destinate evaluării digitalizate.

Comunicarea rezultatelor obţinute la examenul naţional de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care vor fi distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă scrisă susţinută de aceştia.

Calendarul sesiunii iunie 2025 a examenului national de Bacalaureat:

2 – 6 iunie 2025 – Înscrierea candidaților la probele scrise ale primei sesiuni de examen

6 iunie 2025 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 iunie 2025 – Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă

11 iunie 2025 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) -proba scrisă

13 iunie 2025 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă

16 iunie 2025 – Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

20 iunie 2025 – Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (în intervalul orar 14,00 – 18,00)

23 – 24 iunie 2025 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

30 iunie 2025 – Afişarea rezultatelor finale

Pentru vizionarea listei cu centrele de examen în care se vor desfășura probele scrise pentru sesiunea iunie 2025, și unitățile de învățământ arondate acestora, puteți accesa link-ul de mai jos:

https://drive.google.com/file/d/1vm3Dk0OgaLpp5u3cj8yXdev-eGtXlF3o/view