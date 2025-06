scandal la grădinița „căsuța poveștilor” din sibiu: directoarea acuză că a fost înlăturată abuziv din funcție

Tensiuni majore la Grădinița „Căsuța Poveștilor” de pe strada Treboniu Laurian din Sibiu, după ce directoarea unității, Rodica Neamțu, a fost înlocuită din funcție. Deși Inspectoratul Școlar Județean Sibiu (ISJ) susține că aceasta și-ar fi dat demisia din motive personale, Rodica Neamțu afirmă că realitatea este cu totul alta și susține că a fost forțată să plece din funcție.

În luna martie, Rodica Neamțu a fost înlocuită din funcția de director al Grădiniței „Căsuța Poveștilor”. Aceasta susține că nu a fost o decizie care să depindă de ea, ci „a fost forțată să plece”. „Nu am demisionat din voința mea. Am fost forțată să plec. Au venit controale peste mine și am fost obligată să-mi dau demisia, deși nu s-au găsit nereguli reale. A fost o înlăturare abuzivă, orchestrată politic”, a declarat fosta directoare.

Rodica Neamțu spune că totul a început când o rudă a unei foste inspectoare școlare, aceasta neavând diplomă de licență, ar fi fost favorizată și i s-a propus preluarea postului. Fosta directoare susține că ar fi existat presiuni pentru a-i elibera locul. „Trebuia să vină o nepoată de-a finei mele, pe care au vrut să o pună în locul meu. Eu sunt titular, cu grad și experiență. Dar nu mai contează competențele, ci cine e „în grațiile” sistemului. Această Andreea Radu și-a luat transferul la mătușa ei la Școala Nr.8, acolo sunt angajați toți ca într-o familie”, a spus aceasta.

Fosta directoare a Grădiniței „Căsuța Poveștilor”, Rodica Neamțu, aduce acuzații grave legate de modul în care a fost înlăturată din funcție. Ea susține că a fost vizată de o serie de controale intenționat repetate, în ciuda faptului că activitatea sa ar fi fost declarată conformă într-un prim proces-verbal

„În urma controalelor, inspectorul de management ar fi scris în procesul verbal că este totul în ordine, iar când a venit inspectorul Firu Carmen a venit cu un convocator plin de greșeli și cu două articole puse necorespunzător, cerând documente care deja fuseseră controlate și trimise la ISJ. Mi-au adus acuzații că pe parcursul anului am băgat 13 copii în sistem dintre care 4 erau din ISJ, Primărie și Serviciul Școli. Doamna avocat a cerut în procesul verbal un sondaj cu câți copii sunt în planul de școlarizare, să vedem dacă numărul de copii este egal cu cei din grădiniță și din planul de școlarizare și dacă au aprobare de la ISJ, pentru că că acestea sunt niște lucruri care se întâmplă în fiecare grădiniță. Unii copii vin, alții pleacă”, a mai declarat Neamțu.

Incidentul care ar fi pus punctul pe i

Un incident petrecut în grădiniță a aprins și mai tare spiritele. Potrivit Rodicăi Neamțu, totul a plecat de la o plângere făcută de mama unui copil care ar fi fost nemulțumită de atitudinea unei îngrijitoare și a asistentei față de fiica sa. Mai exact, copilul insista să își ia rucsacul în clasă, ceea ce nu era permis, moment în care a început să plângă.

Plângerea mămicii a ajuns la Protecția Copilului, ISJ și Primărie, declanșând o serie de controale. „Mi-au aruncat în spate tot felul de acuzații nefondate. Avocatul meu a demonstrat, cu proces-verbal oficial, că nu s-au găsit nereguli în activitatea mea. Cu toate acestea, am fost eliminată”, a declarat Rodica Neamțu.

Fosta directoare susține că toate documentele grădiniței erau conforme și că acuzațiile de nereguli au fost demontate oficial. Ea a declarat că s-a simțit „târâtă prin noroi”, într-un conflict politic în care a fost folosită ca țap ispășitor. „Mi-au spus că „fur documente”, ceea ce e absurd. Am dus dosarele la ISJ, unde nu s-a găsit nicio problemă. Totul a fost în regulă. Dar voiau să mă dea jos cu orice preț”, a mărturisit aceasta.

Potrivit fostei directoare, o parte dintre părinți ar fi nemulțumiți de modul în care a fost tratată aceasta, dar discuțiile din grupurile interne ale grădiniței arată și opinii împărțite. O mămică a susținut că situația ar fi fost exagerată. „Nu vi se pare că exagerați? Noi eram acolo și nu am observat nimic grav”, ar fi spus una dintre mămici, martore la incident.

ISJ a transmis că Rodica Neamțu și-a depus demisia, motivând că „este obosită”. În același timp, Ora de Sibiu a cerut un răspuns oficial din partea ISJ cu privire la restul acuzațiilor aduse de fosta directoare a grădiniței „Căsuța Poveștilor”.