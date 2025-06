centrul de activități și resurse regionale astra, câștigă premiul pentru patrimoniu european

Centrul de Activități și Resurse Regionale ASTRA, găzduit de Muzeul ASTRA în Casa Artelor din Sibiu, a fost desemnat câștigător al prestigiosului Premiu pentru Patrimoniul European / Premiul Europa Nostra 2025, la categoria „Educație, Formare și Competențe”.

Distincția este oferită de Comisia Europeană și Europa Nostra și reprezintă una dintre cele mai înalte forme de recunoaștere în domeniul patrimoniului cultural pe continent.

Premiul onorează un proiect inovator care îmbină restaurarea unei clădiri medievale emblematice – Casa Artelor din centrul istoric al Sibiului – cu revitalizarea meșteșugurilor tradiționale și formarea profesională a meșterilor locali.

Recunoaștere europeană pentru un model românesc de bune practici

Centrul ASTRA a reușit să creeze un precedent național printr-un sistem de certificare profesională dedicat meșteșugurilor tradiționale, bazat pe cercetări etnografice, istorice și sociologice. Peste 90 de meșteri au obținut certificări în domenii precum construcții tradiționale, tâmplărie și prelucrarea lemnului, dobândind totodată competențe antreprenoriale, juridice și de marketing. Câțiva dintre aceștia și-au lansat propriile afaceri, contribuind astfel la revitalizarea economică și socială a comunității.

Juriul Premiilor Europa Nostra a apreciat „progresul semnificativ în oficializarea standardelor ocupaționale ale meșteșugurilor tradiționale” și a subliniat faptul că activitățile centrului „le oferă localnicilor instrumentele necesare pentru a-și reabilita propriul patrimoniu”.

Ciprian Ștefan: „Muzeul ASTRA este un fenomen care face cinste României”

,,La Muzeul ASTRA sustenabilitatea este o trăire, iar principiile ei sunt aplicate zilnic. Construim proiecte care

consolidează drumurile de rămas acasă și asigură un viitor durabil pentru valorile patrimoniale materiale și

imateriale. Cum va fi patrimoniul Muzeului ASTRA peste 50 de ani? Cum vor arăta clădirile istorice din Sibiu peste 50 de ani? Acestea au fost întrebările la care nu am dat doar un răspuns, ci am identificat o soluție. Iată că deja am aplicat-o cu succes și am dezvoltat pentru toată țara. Din România, probabil și din Europa, suntem singura instituție de cultură care a asumat o altă direcție pentru viitorul patrimoniului asigurând o cale, angajând

comunitate pe calea dezvoltării prin propriile resurse patrimoniale, oferind demnitate și viitor meșteșugurilor și o piață emergentă și identificând clar noi oportunități de angajare. Este onorant pentru noi și iată că recunoașterea vine. Sper că de acum înainte factorii decizionali să ne asculte! Știm să dezvoltăm, faptele și rezultatele confirmă! Acum nu mai este urmă de îndoială, Muzeul ASTRA este un FENOMEN care face cinste României peste tot în lume!”, a declarat Ciprian Ștefan, directorul general al Muzeului ASTRA.

Casa Artelor – o clădire renăscută prin patrimoniu

Casa Artelor, o fostă hală de breaslă din secolul al XIV-lea, a fost restaurată și refuncționalizată prin proiectul C.A.R.R., cu sprijinul financiar al programului RO-CULTURA și al Consiliului Județean Sibiu. Peste 80% din spațiu este acum accesibil publicului, găzduind expoziții, ateliere de creație, activități educaționale și zone comerciale dedicate produselor artizanale.

O inovație majoră o reprezintă acreditarea oficială a Muzeului ASTRA ca primul muzeu din România care evaluează și emite certificări profesionale în meșteșuguri, devenind un model de bune practici și pentru alte instituții muzeale din țară.

Premii și recunoaștere în context european

Centrul ASTRA se numără printre cei 30 de laureați selectați din 24 de țări europene, într-o competiție care a reunit 251 de aplicații eligibile. Premianții vor fi celebrați în cadrul Ceremoniei Premiilor Patrimoniului European, care va avea loc pe 13 octombrie 2025 la Flagey, în Bruxelles, în prezența comisarului european Glenn Micallef și a președintelui Europa Nostra, Hermann Parzinger.

Publicul larg este invitat să participe prin vot online pentru Premiul Publicului 2025, care aduce și un premiu de 10.000 EUR. Voturile pot fi exprimate până la 12 septembrie pe site-ul: www.europeanheritageawards.eu