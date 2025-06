crimă la alțâna: un adolescent l-a ucis pe ciobanul cu care muncea

Un cioban în vârstă de 65 de ani a fost ucis de un adolescent la o stână din Alțâna, unde cei doi lucrau împreună de câteva zile. Tânărul l-ar fi bătut până când bărbatul și-a pierdut viața.

O crimă a avut loc zilele trecute la o stână din Alțâna, după ce pe fondul unei certe izbucnite spontan, adolescentul l-a bătut pe ciobanul de 65 de ani până l-a ucis.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, băiatul era cunoscut ca având probleme. „Adolescentul are 13-14 ani, nu mergea la școală, iar mama lui tot promitea că îl va aduce. Avea comportamente agresive și a mai avut probleme și cu părinții. Am convocat mai multe comisii în cazul lui, inclusiv miercurea trecută, când era în discuție ca să fie luat la casa de copii. Atunci, părinții l-au trimis la stână, unde lucra împreună cu bărbatul pe care, din păcate, l-a ucis. Regretabil ceea ce s-a întâmplat. Astăzi are loc înmormântarea victimei”, a declarat Adrian Antal, primarul din Alțâna.

Potrivit Parchetului de lângă Tribunalul Sibiu, a fost deschis dosar penal. „Ancheta este în desfășurare. A fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de omor”, a declarat Simion Dan Octavian, procuror-șef al Secției Judiciare, în calitate de înlocuitor al purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

”În seara zilei de 8 iunie 2025, organele de poliţie au fost sesizate cu privire la dispariția unei persoane de sex masculin, care lucra la o stână din extravilanul localității Alţîna, județul Sibiu.

În dimineața zilei de 9 iunie 2025, respectiva persoană a fost găsită decedată într-o zonă de vegetație din apropierea stânii prezentând leziuni semnificative la nivelul capului.

Potrivit constatărilor medico-legale preliminare, moartea sa a fost violentă, s-a datorat unui traumatism cranio-cerebral cu fracturi craniene cominutive și hemoragie meningo-cerebrală. În urma cercetărilor efectuate până în acest moment au rezultat suspiciuni potrivit cărora, autorul faptei de omor este un minor sub vârsta de 14 ani, care, cu acordul reprezentantului legal a fost prezentat şi internat la data de 09.06.2025 la Spitalul Clinic de Psihiatrie „ Dr. Gheorghe Preda” din municipiul Sibiu, unde urmează să fie evaluat”, a mai transmis Parchetul.