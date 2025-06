cum au murit 242 de oameni în accidentul aviatic din india: greșeală fatală în cabina de pilotaj / video

CITIȚI ȘI: Sibianul care a pilotat un Boeing 787 Dreamliner: „Avionul din India nu s-a prăbușit din cauza unei defecțiuni. Este o greșeală umană gravă” / video

Experții susțin că piloții ar fi confundat maneta trenului de aterizare cu cea a flapsurilor, esențiale pentru stabilitatea aeronavei în timpul fazelor critice de zbor.

The full sequence from take-off to crash—final moments of Air India 171 captured on CCTV. Clear catastrophic lack of lift just seconds after liftoff. pic.twitter.com/l6UAzZ3wtJ

— Shiv Aroor (@ShivAroor) June 12, 2025