pe viață și pe cupă: inter și avrig, duel decisiv pe stadionul municipal. birț: “vreau trofeul”

Inter Sibiu și FC Avrig vor juca finala Cupei României – faza județeană, AJF organizând ultimul act chiar pe Stadionul Municipal, sâmbătă, 14 iunie, de la ora 18.30.

Cele două finaliste s-au înfruntat și miercuri, la Avrig, în meci în devans din ultima etapă a Ligii 4, când Inter a câștigat cu 3-1. Campioana sezonului actual în Liga 4, Inter este teoretic favorită și în finala de sâmbătă pe Municipal, dar Avrigul vrea să producă surpriza. Voința Sibiu este deținătoarea trofeului, după ce a câștigat în 2024 finala de pe Obor, 7-1 cu Inter.

Intrarea la finala de sâmbătă de pe Municipal va fi gratuită. AJF Sibiu a produs 2000 de bilete cu valoare zero, care le vor fi înmânate celor care doresc să intre sâmbătă pe Municipal. Accesul publicului se va face doar în Tribuna 1, din ambele sensuri. În deschiderea finalei vor avea loc premierile AJF Sibiu pentru echipele de juniori. Pentru cei care nu pot ajunge sâmbătă pe Municipal, AJF va transmite video finala pe pagina sa oficială de facebook.

Pentru echipa lui Călin Trohin, finala Cupei va fi ultimul test înaintea manșei tur a barajelor de promovare la Liga 3, programată pe 22 iunie. Adversara sibienilor în barajul pentru Liga 3 este Unirea Cristuru Secuiesc, echipă care a terminat play-off-ul Ligii 4 din Harghita la egalitate de puncte cu alte două formații.

Teodor Birț: ”Mereu am tratat Cupa cu maximă seriozitate”

Teodor Birț, ”părintele” Interului Sibiu așteaptă sâmbătă pe Municipal un nou trofeu județean, apoi cireașa de pe tort, promovarea în Liga 3.

”Este un meci important ca orice finală, mereu am tratat Cupa cu maximă seriozitate, am fost prezenți mai mereu în fazele finale ale competiției. Avrigul poate produce surprize, am înțeles ca și-au menajat miercuri unii jucătaori, ei pot să își salveze sezonul dacă câștigă trofeul. Trebuie să fim concentrați, cel mai important e să nu avem accidentări, asta e cel mai important sâmbătă. Nu știu pe ce idee va merge antrenorul Călin Trohin, dacă va menaja din titulari în perspectiva barajelor sau va folosi în finală echipa tip. Pentru noi este al doilea baraj de promovare, de data asta vreau să câștigăm, vom avea altă abordare și mai mai multă concentare, sper să fim bucuroși pe 29 iulie, după retur, sau chiar după tur, dacă câștigm detașat” a spus Teodor Birț pentru Ora de Sibiu. De la Inter, Mihăilă este incert, dar Stoian și Medeșan au fost recuperați.

FC Avrig organizează transportul propriilor fani la finala de pe Muncipal, cărora le pune gratuit la dispoziție câteva autocare. Plecarea autocarelor este prevăzută sâmbătă, la ora 17.00, din stația de la Poliția Avrig.