sara hanț, revelația de la „românii au talent”, vine la hermannstadt fest. 120 de talente urcă pe scena festivalului la sibiu. programul

Organizatorii Festivalului Hermannstadt Fest au prezentat programul complet al celei de-a 13-a ediții a evenimentului, care va avea loc vineri și sâmbătă, la Filarmonica de Stat din Sibiu – Sala Thalia.

Daniela Simionescu, președinta Asociației Domy Music Star și organizator principal, a vorbit despre importanța continuității acestui festival și despre noutățile din acest an. „Ne bucurăm că Hermannstadt Fest crește de la an la an. Am introdus secțiuni speciale, invitați de prestigiu și o componentă socială care ne este foarte dragă. Este un festival al sufletului”, a spus președinta Asociației Domy Music Star.

Două zile de competiție și spectacol

Festivalul se va desfășura vineri și sâmbătă, cu un program divers. Vineri va avea loc concursul de muzică populară tradițională, dar și secțiuni speciale dedicate compozitorului Nicolae Caragea și artistei Mihaela Runceanu, precum și o secțiune-omagiu în memoria lui Luchian Mihalea, însoțită de o lansare de carte.

Sâmbătă va avea loc concursul de muzică de divertisment, urmat de secțiunea de creație și o premieră în România: „Reorchestrarea și reinterpretarea unei piese românești”.

Printre invitații speciali ai festivalului se numără Adi Neamțu, Nicolae Caragea și Sara Hanț, care vor concerta vineri, și Călin Lupea, Oanță Bianca, Oana Guraș și Matei Antonino, care vor urca pe scenă sâmbătă. Invitatul principal este Trupa Taylor, care va încheia festivalul cu un show special.

Festival cu participanți internaționali

Ediția din acest an adună aproximativ 120 de participanți, dintre care 10 sunt sibieni. Ceilalți vin din toate colțurile țării și chiar din afara granițelor – SUA, Bulgaria, iar pentru prima dată, Serbia se alătură evenimentului.

În premieră, Hermannstadt Fest se va încheia în 15 iunie, în două locații speciale, mai exact la Muzeul ASTRA, unde va avea loc o prezentare specială dedicată sportivului Ivan Patzaichin și la Brambura Park, unde vor urca pe scenă câștigătorii concursului.

Premii pentru tinerele talente

Radio România Regional va acorda, ca în fiecare an, Premiul „Tinere Talente”, oferit unui copil deosebit de talentat, ca formă de încurajare și promovare artistică. Bogdan Dragomir, jurnalist cultural, a subliniat efortul comun al copiilor, părinților și profesorilor, „Este un efort extraordinar din partea copiilor, dar și a părinților și profesorilor din toată țara și din străinătate. Este minunat să vezi atâta implicare pentru un vis artistic”, a declarat Dragomir.

Adrian Ordean, compozitor și președinte de onoare al festivalului, a vorbit cu emoție despre legătura sa cu festivalul și cu tinerii artiști: „Pentru mine, acest festival înseamnă enorm. E despre copii talentați, despre oameni cu suflet mare. Îi revăd pe unii dintre ei de la o ediție la alta, și mă bucur ca un copil. E o muncă uriașă, dar merită”, a spus compozitorul.

Intrarea este gratuită, iar întregul eveniment va fi transmis online pe rețelele de socializare ale Festivalului Internațional ,,HermannstadtFest”.