ianis stoica, total dedicat naționalei: „nu e momentul pentru transferuri, e momentul româniei!”

După ce evoluat 61 de minute pentru România U 21 în primul meci de la Turneul Final al Europeanului de Tineret, 0-1 cu Italia, Ianis Stoica caută revanșa sâmbătă, cu Spania.

Atacantul lui FC Hermannstadt, Ianis Stocia reușise să marcheze contra Italiei, dar reușita sa a fost anulată pentru ofsaid. Vineri, Ianis a fost prezent alături de selecționerul Daniel Pancu la conferința de presă susținută în Slovacia, înaintea jocului de sâmbătă, România – Spania, semn că jucătorul lui FC Hermannstadt va fi din nou titular.

Ianis Stoica a transmis un mesaj de luptă și a subliniat că nu se gândește la un eventual transfer în străinătate până la finalul Euro 21. ”Nu mă interesează transferul, gândul meu este aici, îmi doresc să joc minim 3 meciuri la Euro, doar asta am în cap. Îmi văd de treaba mea, nu am vrut sa vorbesc cu nimeni după meciul cu Italia, sunt conștient de importanța jocului cu Spania, nu mă pot bucura de familie, fotbalul e pe primul loc în viața mea la acest Turneu Final. Italia a părut posibil de bătut pentru că și noi am încercat să le punem probleme. Sperăm să nu mai avem ghinion, probabil că dacă am fi intrat cu scorul de 1-1 la pauză, poate că scorul ar fi fost altul” a anunțat vârful pentru care Sibiul cere 1,5 milioane de euro în această vară.

”Putem bate Spania”

Jucătorul Sibiului spune că ”tricolorii” vor lupta în continuare pentru ieșirea din grupele Europeanului de Tineret. ”Putem obține șase puncte din ultimele două jocuri, suntem încrezători, suntem conștienți de importanța meciului cu Spania, vom da totul ca să câștigăm și sperăm să ne calificăm. Ca și motivație, nu mai e ceva de spus, faptul că reprezinți România te motivează și ambientul acesta și tot ce e în hotel. Nu ne-am făcut calcule de calificare, Mister Pancu ne-a indus ideea că putem bate Spania, cu gândul acesta vom aborda jocul de sâmbătă” a mai afirmat Ianis Stoica.

Duelul dintre Spania U21 și România U21 este programat sâmbătă, de la ora 19:00, la Bratislava.